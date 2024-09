Edurne sorprende en 'El Hormiguero' con un cambio de look radical que le van a querer copiar las chicas de otoño

Las noches de 'El Hormiguero' dan para mucho, y este lunes nos ha vuelto a quedar claro con el cambio de look radical de Edurne que por primera vez ha dejado atrás su rubio por el color que aman las chicas de otoño. Nueva vida, nuevo look y eso es lo que ha debido pensar la cantante con su mudanza a Florencia. Coco Chanel decía que cuando “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y ahora es Edurne la que ha dejado claro esta sentencia de la diseñadora. "He cambiado pocas veces de look. Le dicho que no lo quería que lo viera antes. Lo estará viendo ahora. Espero salir y recibir un mensaje. Me lo he hecho esta mañana. Me lo he cambiado por el otoño, por el cambio de época. Llevaba tanto tiempo igual y como estaba viviendo una época muy bonita quería celebrar", ha dicho a Pablo Motos de como De Gea se iba a entrar de esta cambio de look.

"Sorpresa!!! Nuevo look!!! Gracias al equipazo de Redken y a Jesús de Paula por esta maravilla de cambio. Nos vemos ya en 'El Hormiguero' pero comentadme por aquí qué os parece! Yo llevo el baño de color y brillo Shades EQ con tonos 05C + 07C + 09AA + Orange Kicker", explica Edurne junto a estas fotografías en su cuenta de Instagram.

Edurne: Las pelirrojas son tendencia este otoño 2024

Las pelirrojas no son mayoritarias, pues resulta complicado competir con la cantidad de chicas que desean ser rubias o las que son castañas. Incluso hay un mayor número de morenas azabache. Sin embargo, algo está ocurriendo en las redes sociales, pues son muchas las que han cambiado radicalmente de look para estrenar un color de pelo pelirrojo. Son varias las influencers que han caído en este color durante el 2024, y ahora es Edurne la que también se ha apuntado para dejar atrás su característico rubio.

Además, la gama de tonalidades es bastante amplia, pues pueden ir desde un tono más anaranjado a otro rojizo. Del Ginger Peach al Ginger Beer o el Ginger Blonde, existen varias versiones para encontrar el tono pelirrojo y el suyo es el Orange Kicker.