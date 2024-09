Edurne confiesa en "El Hormiguero" lo que peor sabe hacer: "No hay manera"

"El Hormiguero" empezó la semana con la visita de una Edurme renovada, que sorprendió a todos con un estilo nuevo en su pelo, pasando de su característico tono rubio a un color cobre intenso, que no pasó desapercibido durante la entrevista, añadiendo que su pareja, el portero de la Fiorentina David De Gea, hasta ese momento no se había enterado del cambio. Además, la cantante madrileña habló de sus próximos proyectos personales, siendo futura coach de "La Voz Kids", además de participar en una película haciendo de ella misma, con Pablo Chiapella como protagonista principal del largometraje. También hubo momentos para las confesiones, admitiendo que hay un aspecto del día a día que no ha logrado dominar y que se le da realmente mal, a pesar de ponerle su empeño todos los años.

Una agenda a rebosar

Edurne confesó que no es perfecta y que no se le da bien la cocina, a pesar de que todas las Navidades intenta hacer el postre familiar en Navidad y siempre ocurre algo malo: "La cocina, le pongo mucho empeño, pero no hay manera; estoy al nivel de confundir la sal con el azúcar. Todas las Navidades hago el postre para la familia y es un desastre siempre, porque además de lo mal que se me da de por sí la cocina, me lío y busco recetas muy complicadas", explicaba sin tapujos la cantante, que ya ha hecho sus pequeñas aportaciones a la pequeña y gran pantalla, saliendo pronto en "El casoplón", la última película del actor albaceteño Pablo Chiapella, en la que la madrileña ha tenido que hacer de sí misma, algo que aunque parezca sencillo tiene sus complicaciones escénicas, tal y como confesó Edurne que ahora por el trabajo de su marido pasa alguna temporada en Florencia, una ciudad para ella "fantástica" que le esta permitiendo plantearse aprender el idioma por gusto personal.

En relación con su participación como jurado en el programa de televisión "La Voz Kids", la artista comentó que resulta muy difícil rechazar a un niño, y que desde que es madre, este proceso le afecta aún más.

A pesar de ello, destacó que los niños suelen aceptar un "no" de mejor manera que los adultos, mostrando mayor madurez frente a la negativa.