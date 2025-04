"Admiro su cuerpo": Elsa Pataky elogia los tonificados brazos de la reina Letizia

Han pasado más de 20 años desde que Elsa Patakydejó España para comenzar una vida entre Hollywood y Australia junto a su marido, Chris Hemsworth. Pero cada regreso tiene algo de reencuentro. Esta semana, la actriz ha vuelto a Madrid para presentar la nueva colección de Gioseppo, firma de calzado con la que colabora desde hace ya una década. Con un look floral de Michael Kors que dejaba al descubierto su espalda y brazos perfectamente tonificados, Pataky volvió a confirmar que el deporte sigue siendo una de sus grandes pasiones.

La mujer de Chris Hemsworth, en forma

“Me encanta sentirme fuerte y en forma”, aseguró ante la prensa, reconociendo que, ahora que sus hijos son más mayores, puede dedicar más tiempo a entrenar. “Intento entrenar al menos 40 minutos al día, tampoco es tanto”, explicó con naturalidad.

Elsa Pataky presenta las nuevas propuestas de Gioseppo para el verano Juanjo Martín Agencia EFE

Durante el encuentro, surgió inevitablemente el nombre de otra mujer que ha hecho del ejercicio una parte esencial de su estilo de vida: la reina Letizia. Pataky no dudó en expresar su admiración por la figura de la monarca, en especial por sus brazos tonificados, tema que suele ser centro de atención en redes y medios. “Se comenta mucho sobre los brazos de la Reina. A mí me encanta. No la conozco personalmente, me encantaría, pero la admiro muchísimo. Siempre me han gustado los cuerpos fuertes, musculados. Es una persona que se mantiene en forma y se cuida muchísimo”, afirmó.

En cuanto a su día a día, Elsa admite que la maternidad cambió su forma de vestir. “Cuando ya tienes niños y tienes que correr detrás de ellos, los tacones no funcionan. Me encantan las zapatillas, y en verano, las sandalias. Gioseppo me acompaña en eso desde hace años”, aseguró.

Una actriz, madre, embajadora de marca y mujer real, que no duda en aplaudir a otras mujeres por cuidar de sí mismas.