Carmen Lomana, operada de un tumor de carótida

Carmen Lomana ha reaparecido en su puesto de trabajo en 'Espejo Público' después de estar unos días convaleciente. La socialité ha desvelado que ha sido intervenida por un tumor de carótida el pasado jueves y ha querido lanzar un mensaje de prevención a todas las personas para poder salvar sus vidas. "Feliz de estar aquí otra vez. piensa que hace una semana a estas horas estaba en quirófano. Pero si estoy aquí, es para dar un testimonio para que una persona se salve", ha comenzado diciendo la televisiva.

Lomana ha compartido con todos que tenía un tumor en la carótida, en la parte de las paperas, y que creció de manera interna. "Lo note este verano y no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes y no le hice caso. Hace un mes le dije a una amiga lo que me había salido. Me hicieron una resonancia. Es un tumor en la carótida y es muy grave. Si no lo cogemos a tiempo, hace metástasis en el cerebro", ha relatado. "Quiero desde aquí... hacer un llamamiento. En el momento que veáis algo raro en tu cuerpo... Si hubiese sido algo más, eso se hubiese convertido en un cáncer", ha advertido.

Carmen Lomana con conjunto de crochet. @manuelmartosc

La socialité también ha querido agradecer al equipo sanitario y a las personas que han estado a su lado en estos momentos tan complicados en los que ha sentido mucho miedo. "Gracias a dios y a los médicos. He tenido al doctor Naranjo y al doctor Chamorro que lo han dado todo . El problema de todo esto es que, al tener tantos nervios (en la carótida), les daba miedo. Y a mi amiga Mónica de Tomas, se lo agradeceré toda la vida", ha declarado.

La televisiva ha narrado que, aunque en un principio entró al hospital animada, sintió muchísimo miedo cuando llegaron los sanitarios para llevarla a quirófano. Ahora que ya está recuperada de la intervención, a pesar del dolor que aún tiene, está a la espera de los resultados de la biopsia. "Me habían hecho ya una punción, no daban células malignas, pero después han encontrado una pelota dentro", ha revelado. Aún así, se encuentra optimista. "Los médicos están al 90% convencidos de que no hay células malignas", ha terminado diciendo.