Esta es la chaqueta acolchada de Mango que las mujeres +50 ya se han comprado porque es versátil, ponible y trendy

Las chaquetas acolchadas son una de las prendas favoritas de todas las editoras de moda. Porque nos elevan el look en cuestión de segundos, combinan con todo tipo de prendas y son versátiles. Por lo que tienen todos los puntos necesarios para que las incorporemos (y demos uso) en nuestro armario tanto de bajas temperaturas como de entretiempo. Sin ninguna duda, estamos hablando de una prenda de vestir que siempre hemos utilizado desde pequeños. No obstante, esta temporada repleta de eventos, hemos podido confirmar del todo que las chaquetas acolchadas son tendencia tanto si tienes 20 como 50 años. Para comprobarlo, debemos recordar el momento icónico de Rosalía en la Semana de la Moda de París con una chaqueta acolchada cortita para convertirse en toda una it girl. De la misma manera que las chaquetas acolchadas están siendo un must have para todas, también lo están siendo las bombers en todos sus diseños y colores. Pues bien, Mango ha lanzado una chaqueta acolchada en rosa con bordados románticos al más puro estilo bomber, que sabemos que se va a agotar en poco tiempo. Indiscutiblemente, se trata de una de las prendas con las que ya se están haciendo las mujeres de 50 años.

También hemos confirmado que las mujeres de 50 años que mejor visten se han hecho con todas las tendencias en sus armarios. Desde las medias rojas más virales del momento hasta las chaquetas acolchadas más fashion. En estampado étnico o floral, en efecto cuero o sencillas para acudir a ellas siempre. Tenemos claro que sea como sea, esta prenda de abrigo ha llegado a nosotras para solucionarnos todos nuestros problemas estilísticos. Y es que la podemos combinar con vaqueros rectos, vestidos de todos los largos o camisas clásicas. Asimismo, también podemos adaptarlas a diferentes estilos. Por lo que la podrás compartir tanto con tu hija con un estilo más pijo como con tu hermana que coincide con los mismos gustos que los tuyos. Es por ello que en la marca española podemos encontrar diversos modelos que nos prometen adaptarnos a esta tendencia que está creciendo muy rápidamente. Sin embargo, este modelo de cuello redondo y puntadas en ondas es una de las favoritas de las mujeres con mejor estilo, puesto que ya han puesto de moda las influencers portuguesas este tipo de chaquetas acolchadas.

Chaqueta acolchada. Mango

Chaqueta acolchada, de Mango (60 euros)

Chaqueta acolchada. Mango

Las chaquetas acolchadas son una de las prendas que más vamos a utilizar esta primavera, porque nos brinda comodidad y juego en nuestros looks.