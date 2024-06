Esta es la solución definitiva de Tamara Falcó para convertirte en la mejor vestida de tu oficina

¿Cómo vestirse para ir a la oficina en primavera-verano? Esta es la típica pregunta que siempre nos hacemos a estas alturas. Cuando los primeros rayos de sol se empiezan a asomar, son la señal definitiva para empezar a hacer el cambio de armario de primavera-verano. Es por ello que debemos dejar atrás los vaqueros largos o los jerséis de punto fino para dar la bienvenida a las prendas de oficina más fresquitas y fluidas. A continuación, viene la siguiente pregunta: ¿qué prendas puedo llevar a la oficina en primavera-verano? Obviamente, debemos dejar atrás los shorts o faldas muy cortas, así como los tank tops que más se están llevando en esta temporada. Por lo que recurriremos a blusas vaporosas, pantalones de lino o vestidos largos. No obstante, siempre tenemos en el armario el típico y confiado look de oficina que funciona todos los días. Estamos hablando del último estilismo que hemos fichado de Tamara Falcó en su cita romántica con Iñigo Onieva. Se trata de un total look de lo más socorrido por la marquesa de Griñón que defiende el estilo clásico e infalible en todos los armarios de todas las mujeres. Tras ver la blusa de Tamara Falcó que puedes compartir con tu madre en la primera celebración de los 35 años de su marido, la fiesta continúa con el restaurante del empresario. La celebridad ha aparecido con un conjunto blanco de chaleco sastre, pantalones de pinza y blazer con hombros estructurados para sobrevivir a la borrasca de Madrid. Lo ha combinado con el bolso de lujo best seller de Bottega Veneta, así como con sandalias de tacón en marrón.

El matrimonio ha celebrado una gran fiesta junto con la familia y los amigos más íntimos. Entre los rostros conocidos, encontramos a su hermana y actriz Alejandra Onieva, Álvaro Falcó e Isabelle Junoto Álvaro Castillejos y Cristina Fernández. El próximo acontecimiento más especial de la pareja tendrá lugar el próximo 8 de julio, puesto que será el primer año de casados. De la misma manera que nos preguntamos sobre cómo será dicho acontecimiento, también es inevitable no pensar en el look que llevará Tamara Falcó. Por ahora solamente podemos hablar sobre este estilismo monocromático que podríamos llevar mañana a la oficina o, incluso, las futuras novias para una boda informal, como el atuendo que escogió Dolores Delgado en su boda con Baltasar Garzón.

Tamara Falcó. Gtres

Siempre que desees inspirarte para tus looksde oficina, simplemente debes acudir al repertorio de estilismos de Tamara Falcó, porque son un acierto asegurado.