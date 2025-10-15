Susanna Griso irrumpe en ‘El Hormiguero’ con la corbata más viral: camisa XL y vaqueros tendencia

Si alguien sabe cómo actualizar el armario con un solo gesto es Susanna Griso. En su visita a ‘El Hormiguero’ con Pablo Motos, la periodista dio una vuelta de tuerca al dress code televisivo con un estilismo de clara inspiración boyish que está arrasando en pasarela y calle: camisa celeste oversize + corbata estampada + vaquero recto con dobladillo XXL + sandalia minimalista de tacón. Un combo que mezcla códigos masculinos y femeninos y que, además, estiliza y rejuvenece.

La clave: la corbata (y cómo llevarla sin parecer “disfraz”)

La corbata ha vuelto —de Miu Miu a Saint Laurent— y Susanna Griso la interpreta en versión relajada: anudada baja, sin apretar el cuello, dejando que la camisa respire y aporte ese aire desenfadado que evita el efecto oficina. El estampado de cuadros/pata de gallo suma textura sin robar protagonismo. Truco de estilista: baja un punto el nudo y abre un botón extra de la camisa para que el resultado sea moderno y cero rígido.

El look de Susanna. Instagram @susannagrisooficial

Camisa oversize: la prenda comodín del otoño

La camisa celeste XL (con puños remangados y hombro ligeramente caído) aporta estructura y luz al rostro. El corte amplio equilibra el tobillo al aire y el tacón alto, y funciona igual de bien con falda lápiz, pantalón sastre o, como en su caso, vaqueros rectos. Si quieres replicarla, busca un tejido de popelín con cuerpo o roba una del armario masculino: cuanto más oversize, más actual.

Vaqueros con dobladillo XXL: el detalle que estiliza

Atención al dobladillo extragrande del vaquero. Ese truco visual acorta la pierna del pantalón pero alarga ópticamente el tramo de tobillo cuando se combina con talón descubierto y tacón, creando un efecto estilizador inmediato. El tiro medio y la pernera recta hacen el resto. Para copiarlo, elige un denim rígido de lavado clásico y vira el bajo dos o tres vueltas generosas; si eres de estatura media, deja el dobladillo por encima del tobillo.

El remate del look son unas sandalias finas con pulsera al tobillo y tacón estrecho. Ese guiño ultra femenino compensa la sobriedad de la parte superior y aligera el conjunto en cámara. Si prefieres comodidad, cambia a salón destalonado o a botín de tacón fino cuando bajen las temperaturas: el efecto seguirá siendo elegante y muy on trend.

Susanna mantiene su sello: melena midi con ondas suaves y maquillaje luminoso centrado en piel fresca, eyeliner discreto y labio melocotón. El resultado acompaña el aire relajado del estilismo y lo hace apto tanto para plató como para una cena.

Cómo copiar el look (paso a paso)

Camisa celeste XL: mejor una talla más de la habitual para lograr caída.

Corbata de cuadros: nudo sencillo y bajo; deja el último botón de la camisa sin abrochar.

Vaquero recto de lavado medio: crea un dobladillo XXL bien planchado.

Sandalia minimal o zapato destalonado: dejar el empeine limpio alarga la pierna.

Joyas finas: pulseras y un aro pequeño bastan; menos es más.

El resultado es un look versátil, favorecedor y muy 2025 que confirma por qué Susanna Griso se mueve como pez en el agua entre la sobriedad clásica y las tendencias: elegancia relajada con un toque rebelde. Perfecto para una noche de plató… o para tu próxima salida con amigas.