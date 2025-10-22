Analizamos los looks clave de la Infanta Sofía en los Princesa de Asturias

A poco más de 48 horas para que se celebren los Premios Princesa de Asturias 2025, este viernes 24 de octubre, ya hemos analizado los últimos estilismos de la protagonista indiscutible de la velada, la Princesa Leonor, y también los de la monarca, la Reina Letizia, pues bien, ahora es el momento de poner el foco en la pequeña de la Familia Real Española, la Infanta Sofía.

Aunque la figura de la joven "royal" haya pasado más desapercibida en esta ceremonia, sus estilismos son la prueba definitiva de que la Infanta ya no es una niña. Este año con su recién estrenada mayoría de edad lo estamos viendo desde sus looks veraniegos en clave bohemia, a las apuestas más casuales en sus primeros días como universitaria, hasta el que ha sido su último estilismo hasta la fecha, un conjunto de blazer burdeos y vaqueros blancos. Los 18 de Sofía nos están dejando claro que cada vez tiene un estilo más claro y definido. No nos cabe duda de que en estos Premios Princesa de Asturias volverá a hacer gala de esa maestría de tendencias que tanto nos gusta de ella.

2020: Elegancia juvenil en verde esmeralda

En la edición de 2020, Sofía conquistó con un look fresco y armónico en tonos verdes, compuesto por falda midi con vuelo y blusa de plumeti con lunares. Un diseño de inspiración romántica que, junto a las bailarinas de terciopelo al tono, representaba a la perfección esa etapa de transición entre la infancia y la adolescencia. La trenza lateral y el maquillaje inexistente completaban un look impecable, propio de una joven "royal" en formación.

La Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2020. gtres

2021: Falda de tul con aires ballet-core

Un año después, la Infanta dio un salto estilístico con un conjunto mucho más maduro y actual. Lució un look en rosa pastel y negro, con falda midi de tul y top con mangas cortas bordadas. La combinación, de aire romántico, pero contemporáneo, marcó el inicio de su identidad estilística: elegante, sencilla y con guiños sutiles a las tendencias del momento. Sin duda, uno de sus "outfits" más recordados de los últimos años.

La Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2021. gtres

2022: Lentejuelas y azul noche

En 2022, Sofía apostó por un vestido azul marino de lentejuelas con manga larga y falda cruzada, un diseño vibrante, juvenil y perfecto para la ceremonia nocturna. Fue la primera vez que la vimos con tacones bajos, un gesto que evidenciaba su paso hacia una imagen más adulta.

La Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2022. gtres

2023: Minimalismo bicolor

La edición de 2023 dejó una de las estampas más elegantes de la historia reciente de los Premios. La Infanta Sofía apareció junto a su madre con un vestido midi en blanco y negro con escote geométrico, también de Carolina Herrera, en una clara coordinación con la Reina Letizia. Mientras Letizia apostaba por el negro asimétrico, Sofía equilibraba la paleta con una versión más arquitectónica y moderna. Un tándem impecable que demostró su evolución y madurez estilística.

La Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2023. gtres

2024: Estética relajada con aires british

El año pasado, Sofía mostró la versión más madura y contemporánea de su estilo. Apostó por un conjunto formado por blazer de estampado príncipe de Gales, top satinado y pantalón negro, un estilismo que destacaba por su sencillez pulida y su clara inspiración británica. Con este look, la infanta confirmó su inclinación por las piezas atemporales y los cortes cómodos, pero siempre con un toque sofisticado. Fue su gran "declaración de independencia" estilística.

La Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2024. gtres

Con cada aparición, la Infanta Sofía ha demostrado que su estilo evoluciona en perfecta armonía con su personalidad: discreta, natural y con un punto moderno que la hace única, sin pasar por alto las últimas tendencias. Y aunque todas las miradas se posen sobre su hermana mayor, Sofía se ha ganado su propio espacio gracias a una elegancia discreta y coherente con su edad. ¿Con qué nos sorprenderá este 2025? Solo queda esperar al viernes para descubrirlo.