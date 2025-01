La camisa de lunares (y transparencias) de Sassa de Osma es la más elegante para cualquier evento

El desfile de Dior sigue dando sus coletazos, si primero nos fijábamos en el look de Victoria Federica, ahora es Sassa de Osma la que acaba de impactarnos con sus look. Y más concretamente en el previo al desfile con esta blusa de lunares y pantalones de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro. La Alta Costura de París no sería la Alta Costura de París sin el desfile de Dior en el Museo Rodin. Y el desfile de Dior no sería el desfile de Dior sin la procesión de rostros conocidos y socialités que cada temporada abarrotan su front row. Entre ese puñado de afortunadas que han encontrado en la firma no solo una maison, sino una auténtica casa, se encuentra también Sassa de Osma, que desde hace más de un año ejerce no solo de fan acérrima de la firma, sino también de embajadora oficial.

Una blusa de lunares de Sassa de Osma de la firma de la influencer Alex Rivière. Micro o macro, en colores contrastados o en tonos pastel, los lunares se confirman temporada tras temporada como una tendencia de moda atemporal. Elegantes y divertidos, son un clásico entre los estampados que seducen incluso a los partidarios más obstinados de los colores lisos. Si los años treinta consagraron a los lunares como un must-have del vestuario, sobre todo en formato micro y sobre fondos oscuros, los cincuenta despejaron el camino para su mayor versatilidad, celebrándolos en la moda, como hicieron modistos de la talla de Christian Dior a Cristóbal Balenciaga, en el cine y en el arte. Y nosotras los recuperamos este 2025 con blusas como las de Sassa de Osma.

Zoe Shirt de Alex Rivière Studio (rebajada a 245 euros)

Blusa lunares. Alex Rivière Studio

Una blusa de lunares con transparencias que Sassa de Osma ha combinado con unos pantalones de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro.