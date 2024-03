Caemos rendidas ante el nuevo fichaje que Rocío Osorno ha encontrado en Zara para sus vacaciones en Colombia

Rocío Osorno ha conquistado Colombia con el conjunto más original de Zara. La influencer española no ha dudado en cogerse todos sus imprescindibles para pasar la Semana Santa en Colombia. Y es que aunque no haya podido asistir a las procesiones de su ciudad, Sevilla, sí que ha tenido la oportunidad de disfrutar de aquellas recorridas por las calles de Cartagena. Y es que tal y como nos ha comentado a través de sus Instagram Stories, está preparando varios looks de escándalo para inspirarnos en los que nosotras vamos a llevar este abril. Si el otro día nos mostró todas las prendas en tendencia que se iba a llevar, como las faldas globo o el vestido básico en negro con ribete en blanco, ahora nos ha creado la necesidad de volver a Zara a por este conjunto azul con estampado de palmeras que podemos conseguir por 60 euros. Rocío Osorno lo ha combinado con los accesorios estrella y perfectos para elevar el look. Estamos hablando de los cinturones maxi al más puro estilo dosmilero (que se están volviendo a llevar) y de las joyas maximalistas y en tamaño XL que combinan con cualquier pieza. La creadora de contenido sabe a la perfección cuándo Zara lanza las prendas que se van a agotar en cuestión de segundos y que serán todo un must have de la temporada. Es por ello que nos ha mostrado esta camisa y pantalón que podemos utilizar de manera individual o juntas en un mismo estilismo. Asimismo, son ideales para jugar con ellas y llevarlas tanto en el street style como en el chiringuito de la playa.

Rocío Osorno ha dejado atrás (de momento) los trajes de flamenca para inspiraros en nuestro estilismo para la Feria de Abril. No obstante, quedan muy pocos días para celebrar el pescaíto y bailar rumbas con los looks más fashionistas de acuerdo con las tendencias en los trajes de flamenca. Mientras tanto, Rocío Osorno nos va dejando una lista de inspiración para esta primavera desde el otro lado del océano Atlántico y nosotras estaremos atentas a todos los fichajes de la marca española que nos va mostrando. Porque, una vez más, la influencer sevillana nos ha dado una lección de moda sobre cómo vestirnos cómodas y en tendencia tanto para ir al trabajo (y ser la más moderna) como para cualquier evento un poco más informal y desenfadado.

Rocío Osorno con look de Zara. @rocioosorno

Camisa con estampado de palmeras, de Zara (30 euros)

Camisa con estampado de palmeras. Zara

Pantalón con estampado de palmeras, de Zara (30 euros)

Pantalones con estampado de palmeras Zara

Rocío Osorno nos ha vuelto a descubrir uno de los últimos lanzamientos de Zara, todo un fichaje para deslumbrar en las épocas de entretiempo.