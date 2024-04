Elegancia para ir a la oficina es Carmen Lomana con pantalones de tweed y blazer negra

Carmen Lomana vuelve a ser nuestra máxima inspiración con un look más casual después de ser la reina de las transparencias. Y la verdad es que ya echábamos de menos ver los estilismos de nuestra querida Carmen Lomana, y el tweed han vuelto a nuestra vida esta temporada, ella no podía ser menos y nos enseña la forma más elegante de llevarlos en primavera con unos pantalones de cuadros y blazer negra para ir a la oficina. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y ahí también enmarcamos este look de Carmen Lomana con un pantalón de tweed para ir a su sección a la radio.

Carmen Lomana sabe cómo se tiene que empezar el año con máxima elegancia para una comida de lunes con amigas. Porque ella nunca defrauda, ya sea con botas muy altas en tendencia o con vaqueros pitillo que vuelve a escena este 2024 después de unas cuantas temporadas guardados en el armario de las que más saben de moda. Tras unos años donde parece que la tónica general en cualquier pantalón era el corte recto, puede que esto haya llegado a su fin. Las tendencias más nostálgicas se han empeñado en el último tiempo en resucitar los pantalones de campana tan característicos de la década de los 70, mientras que las amantes de los 80 apostaban por el modelo slouchy, y las de los 90 por el wide leg o silueta ancha que conquistan a celebrities de la talla de Sara Carbonero. Y ahora Carmen los luce de tweed al más puro estilo Coco Chanel.

Si existe un tejido que sigue postulándose como el favorito año tras año, ese es el tweed. La lana de origen escocés que conquistó a una de las grandes modistas de la historia, Coco Chanel, es una de las más codiciadas de la industria. Fue en los años veinte cuando Gabrielle introdujo este famoso material en sus colecciones dando lugar a maravillosos trajes de chaqueta y faldas. Y Carmen los lleva con estos pantalones.