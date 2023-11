La falda satinada súper agotada de Mango es la que Vicky Martín Berrocal lleva con sus New Balance de confianza

1 de noviembre, Mariah Carey descongelada, y nosotras que solo podemos pensar en looks de Navidad. Aunque eso sí, esta foto aún otoñal de Vicky Martín Berrocal rodeada de calabazas en Halloween también nos gusta. Pero sobre todo, lo que más nos gusta es la falda satinada mega agotada con la que la diseñadora andaluza se ha ido de viaje a Londres para dejarnos este estilismo ideal para copiarle en este inicio de noviembre. Eso sí, al falda de Vicky Martín Berrocal está mega agotada en la web de Mango y ya tiene lista de espera. Y no nos extraña, porque es extra larga, satinada y en color crudo, que nos sirve hasta para nuestros estilismos para todas las comidas y cenas de Navidad que tenemos por delante. Porque como diría Mariah, "all I want for Christmas is you". Y nosotras, todo lo que necesitamos es esta falda satinada de Mango.

Por último y, dentro de la infinidad de usos que le puedes dar a una falda satinada, podrás combinarla con una sudadera y tus deportivas preferidas, para lograr el look más fresquito, casual y juvenil que querrían copiarte todas las influencers. Te presentamos una selección de las mejores faldas satinadas para que elijas la que más se ajuste a tu estilo y encuentres la opción perfecta con la que triunfar este otoño 2023. Una falda satinada de Mango que Vicky Martín Berrocal ha combinado con un look perfecto para esta ciclogénesis explosiva que acaba de avisar la AEMET que llega a España.

Falda extra larga satinada, de Mango (59,99 euros)

Falda satinada. Mango

Una falda satinada mega agotada de Mango que Vicky Martín Berrocal ha combinado con sus New Balance grises de confianza, camiseta gris oversize, blazer muy ancha en el mismo color que la falda y una sudadera a los hombros.