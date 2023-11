Necesitamos urgentemente estos vaqueros de brillos que ha viralizado Anita Matamoros para nuestro próximo concierto

Anita Matamoros está muy alerta a las tendencias del momento y esta noche lo ha acabado de demostrar. Y es que ha seguido el camino de los vaqueros de brillos de la misma manera que lo ha hecho Amelia Bono con los de Zara, que anteriormente ya viralizó Vicky Martín Berrocal en una de sus publicaciones de Instagram. Sin embargo, Anita Matamoros ha preferido confiar en los jeans de brillo que Pull&Bear ha lanzado en colaboración con la actriz Valentina Zenere. No tenemos ninguna duda de que ha hecho una muy buena elección de estilismo para acudir al concierto de Lola Índigo en Sevilla, junto con Alba Díaz y Anna Padilla, con un total look de inspiraciones festivaleras. Porque lo que más se necesita para este tipo de eventos es brillo, brillo y más brillo. Y estamos seguros de que ha sido una de las mejores vestidas, pues no hay más que cotillear sus stories y comprobar qué glow han tenido estos vaqueros.

Lo ha combinado con un crop top metalizado, una chaqueta y unas botas negras y el bolso plateado de Maje que ya enamoró a todos los seguidores de María Fernández Rubíes cuando lo mostró en uno de sus looks. Este estilismo de Anita Matamoros es el perfecto para las chicas que más disfrutan en los conciertos y, también, para las más extravagantes en el streetstyle. Porque esta prenda también está más que adentrada en los outfits de día, combinada con el jersey más calentito de tu armario, las botas plateadas que combinan con todo y el abrigo midi de confianza. Si no te consideras tan arriesgada, en la misma marca española tienes otros modelos similares (y con brilli brilli), que se adaptan a un estilo más casual y minimalista.

Anita Matamoros con vaqueros de la colección Valentina Zener x Pull&Bear. @anitamg

Vaqueros de brillos, de Pull&Bear (50 euros)

Vaqueros de brillos. Pull&Bear

Definitivamente, necesitamos estos vaqueros de brillo cómodos y glamurosos para nuestro próximo concierto. Porque una vez más, Anita Matamoros nos ha descubierto un must have que añadiremos a nuestro repertorio de prendas festivaleras.