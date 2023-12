Nuestra redacción lo tiene claro, estas son las 10 españolas mejor vestidas para nosotras en este 2023

Los estilistas y expertos en moda lo tienen claro: el 2023 ha destacado por el estilazo de lasinfluencers ycelebrities. Pues bien, las chicas que más saben de moda no para de fijarse en las instagramers (las nuevas fashion icons) para inspirarse a la hora de vestir. Tanto para las ocasiones más informales y casuales como para las más glamorosas y festivas. Porque ellas son las que dictan las tendencias de cada temporada y las que nos muestran, a través de los trucos de estilismo, cómo presumir de ellas sin desentonar en ningún lugar. Han llevado desde las modas más extravagantes, como las manoletinas con calcetines o las medias rojas, hasta las atrevidas para todas las mujeres (como los vaqueros pitillos o las Adidas Samba). Lo que es indiscutible es que las debemos tener en mente para empezar un 2024 con looks de infarto. Todas las influencers y celebrities que se han convertido en las mejores vestidas este año tienen estilos distintos. Desde el más elegante hasta el más en tendencia, pasando por el más confiado y socorrido.

Carmen Lomana es una de las mujeres que se han convertido en todo un referente del estilismo sofisticado. Sin ninguna duda, aquellas personas que quieren sacar partido a su armario para las citas más formales, deben fijarse en la celebrity. De la misma manera ocurre con Sassa de Osma, la creadora de contenido que destaca por crear outfits de escándalo a partir de prendas básicas que todas debemos tener en el armario. Asimismo, Paula Echevarría, Vicky Martín Berrocal y Amelia Bono han conseguido enamorar a todos sus seguidores con cada look diario que comparten en sus redes sociales. Pues nos muestran las mejores combinaciones para vestir de una forma original con prendas asequibles. María Fernández-Rubíes y Blanca Miró son dos influencers españolas que se han ganado un puesto en esta lista de mejores vestidas del año con creces. Pues se puede decir que tienen un estilo muy personal y reconocible que todas deseamos replicar. Violeta Mangriñan y Rocío Osorno no han parado de sorprendernos con piezas trendy y de última novedad adaptándolas a las tendencias más llevadas. En definitiva, si buscas un estilismo casual, pero con un toque llamativo, no puedes dudar en fijarte en ellas. Y no nos podemos olvidar de Sara Baceiredo y sus outfits coloridos y arriesgados, demostrando que las prendas con estéticas opuestas, juntas lucen mejor.

1. Carmen Lomana

2. Paula Echevarría

3. Vicky Martín Berrocal

4. María Fernández-Rubíes

5. Sassa de Osma

6. Blanca Miró

7. Violeta Mangriñan

8. Sara Baceiredo

9. Rocío Osorno

10. Amelia Bono

Indiscutiblemente, el 2023 ha estado repleto de los mejores looks que nos han mostrado las influencers y celebrities. Nosotras pensamos tenerlos en cuenta para causar sensación allá donde vayamos. ¿Qué nos tendrán preparado el próximo año?