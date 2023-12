Estamos de acuerdo en que Amelia Bono tiene los pendientes más extravagantes y divertidos de esta temporada

Después de que Amelia Bono nos dejara sin palabras con su último look de noche (lleno de brill brilli), todavía no hemos asimilado los pendientes con los que nos ha creado una (gran) necesidad. Todos tenemos claro que, además de ser un icono de las tendencias por excelencia, también es la reina de los pendientes más originales y extravagantes. Por lo que si tienes que elevar tu look y no sabes cómo, solo debes pedirle consejo a Amelia Bono. Porque tanto ella como nosotras tenemos claro que solamente necesitamos un par de pendientes grandes, llamativos y divertidos para empezar un año 2024 lleno estilo y glamour. Estos que ha llevado la celebrity, junto con un jersey blanco, ya se los hemos visto con otros estilismos tanto en la temporada de primavera-verano como en la de otoño-invierno. Y es que, indiscutiblemente, forman parte de su joyero más confiado y socorrido.

Amelia Bono no solamente nos tiene atentas a todas sus combinaciones para el día a día, sino que también a su facilidad (y talento) de conjuntar unos pendientes que hablan por sí solos con piezas imprescindibles que todos tenemos en nuestro vestidor. O, también con las más icónicas y en tendencia. Y sabiendo los momentos de galas y fiestas que nos esperan a principios del año que está por venir, es el mejor consejo estilístico que Amelia Bono nos podría haber dado. Y hasta puede ser el regalo definitivo para conquistar a tu amigo invisible. Nosotras nos preguntamos con qué nos sorprenderá esta Nochebuena. ¿Se decantará por unos pendientes minimalistas o seguirá el mismo estilo que estos? De todas las maneras, la celebrity tendrá algún truco de moda con el que nos sorprenderá a todos.

Amelia Bono con pendientes extravagantes. @ameliabono

En definitiva, nos apuntamos los pendientes más extravagantes y divertidos de Amelia Bono para futuros eventos. Asimismo, vamos a aprovechar nuestra lista de deseos de los Reyes Magos para añadirlos ahora mismo (y que no se nos olviden).