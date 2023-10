Las mujeres de 50 años van a querer copiarle a Telma Ortiz el look más clásico (y pijo) con chaleco acolchado

Telma Ortiz acaba de cumplir 50 años pero en los próximos días se celebrará el cumpleaños de su sobrina la Princesa Leonor que cumplirá la mayoría de edad y ha mostrado el orgullo que siente por su sobrina ante los nuevos compromisos institucionales que tendrá por delante. Pero nosotras, solo nos hemos podido fijar en el perfecto look de invierno de la hermana de la Reina Letizia, con el que ni las borrascas que no dejan de entrar en España nos harán pasar frío. Si la última vez que vimos a Telma Ortiz fuera en Nueva York con una blusa roja del armario de su hermana, ahora lo a hecho con un look clásico y pijo perfecto para el invierno, que podríamos ver a cualquier mujer de 50 años por las calles de Madrid.

Porque no hay nada más perfecto para estos días fríos, que un chaleco acolchado debajo del abrigo. Sobre todo para las mujeres más frioleras, y parece que Telma Ortiz es de las nuestras. Nadie dijo que para ser elegante y glamurosa, haya que pasar frío. Así que nosotras necesitamos un look elegante y a capas como el de la hermana de la Reina Letizia. Aunque aún no sabemos si la podremos ver mañana en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, y posterior cumpleaños, esperamos que sí, y no perdernos de esta forma su estilismo.

Telma Ortiz con look invernal. Gtres

Y es que Telma Ortiz ha optado por lucir un abrigo gris de pelo, con un chaleco negro acolchado debajo, jeans pitillo grises y unos botines negros.