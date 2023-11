El look todoterreno perfecto para días ajetreados lo tiene Eugenia Silva con pantalón de efecto piel y abrigo oversize

Eugenia Silva es una gran inspiración para muchas mujeres de 40+ que buscan en ella una referencia a la hora de vestir, ya que la celebritie es una gran amante de las prendas sencillas, clásicas y muy elegantes, incluso en los días más ajetreados. Ella tiene un estilo muy sofisticado, atemporal y básico, sea para la ocasión que sea. Por ejemplo, este verano la vimos lucir un look de lo más original y elegante para el Festival de Venecia, un vestido negro con gran apertura que Eugenia Silva lucía junto a una gran capa de plumas rosa fucsia y un gran escote que favorece mucho al pecho. Como toque final, llevaba unas sandalias de tacón de tiras minimalistas. Además, para la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, la celebritie nos sorprendía con un espectacular look a lo 'Audrey Hepburn' compuesto por un vestido tipo blazer negro que Eugenia Silva combinaba con unas bailarinas negras y, como toque final, un maxi collar de perlas. Sin embargo, para el día de ayer, Eugenia Silva se hacía un selfie en el que nos demostraba su amor por las prendas básicas como los abrigos de paño oversize negros y unos pantalones efecto piel en verde oliva.

Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, hemos detectado todas aquellas tendencias que prometen ser imprescindibles en nuestro armario, como son, por un lado, los pantalones de efecto piel. En tiendas como Mango, Zara o Massimo Dutti podemos encontrarlos en todo tipo de tonalidades y estilos, desde en pantalones cargo hasta lo básicos de corte de pinza. Además, los abrigos de paño negros son un must, ya que nos salvan de todo tipo de ocasiones y elevan el look, haciéndolo mucho más elegante. Para el día de ayer, la celebritie apostaba por un look muy cómodo, sencillo y muy en tendencia compuesto por unos pantalones de piel verde oliva que podría ser de Massimo Dutti, un jersey básico negro y, como joya de la corona, un abrigo negro de paño de corte oversize. En los pies, unas botas negras y, para cerrar el look, un collar en tono dorado. Se trata de un look ideal para un día ajetreado de recados por la ciudad.

Eugenia Silva con un look todoterreno @eusilva

Pantalón chino piel napa, de Massimo Dutti (249,00 €)

Un look todoterreno y perfecto para un día de recados por la ciudad, ya que es muy cómodo y elegante.