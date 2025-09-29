Eugenia Silva rescata un abrigo joya de Armani de 1990 en el homenaje más emotivo de Milán

La Semana de la Moda de Milán no solo quedó marcada por el último desfile diseñado por Giorgio Armani antes de su fallecimiento, también por la emotiva presencia de una de sus musas más queridas: Eugenia Silva. La modelo madrileña, que mantiene una relación profesional y personal de décadas con el maestro italiano, se convirtió en protagonista de la noche con un gesto que fue mucho más allá de la moda: vestir una pieza vintage que el propio diseñador le había regalado hace más de treinta años.

Desde la primera fila, Eugenia Silva acompañó la colección Primavera-Verano 2026, el último legado creativo de Armani. Para la ocasión, eligió un conjunto cargado de simbolismo: un abrigo de encaje floral beige con bordados metalizados y aplicaciones de strass, procedente de la colección Otoño-Invierno 1990. Una prenda única que nunca había llevado en público y que guardaba como auténtico tesoro, pues se trataba de un obsequio muy especial del diseñador cuando ella vivía en Nueva York.

Una musa y una amiga

El vínculo entre Eugenia Silva y Giorgio Armani se remonta a sus inicios como modelo. Con apenas 18 años viajó a Milán para presentarse a un casting del diseñador, una oportunidad que cambió por completo el rumbo de su carrera. Armani confió en ella y la convirtió en una de sus embajadoras más reconocidas en el panorama internacional. Con el paso de los años, la relación profesional se transformó en una amistad profunda. “Creyó en mí y no volvió a dudar”, confesaba Eugenia en una entrevista, dejando claro cuánto marcó ese apoyo en sus comienzos.

Por ello, su elección de vestuario para este homenaje no fue casual. Consciente de que era el primer desfile sin la presencia del fundador, Silva quiso honrar su memoria con una de las piezas más íntimas de su armario, guardada durante más de tres décadas como recuerdo de un genio que también fue un amigo cercano.

Un look con guiños al presente

Aunque la chaqueta y el abrigo pertenecían a los años 90, la elección de Eugenia resultó sorprendentemente actual. Los pantalones satinados de corte holgado, ajustados en el tobillo, reproducían la silueta “bombacha” que hoy vuelve a estar en tendencia, demostrando la visión adelantada de Armani y la atemporalidad de sus diseños. Completó el look con unos salones de punta fina y tacón bajo, también firmados por la casa italiana, que aportaban un aire sofisticado y fiel al estilo minimalista del modisto.

El resultado fue un estilismo íntimo y emocionante, que no solo hablaba de la moda como expresión estética, sino también como vehículo de memoria y homenaje.

Un recuerdo eterno

Más allá de la espectacularidad de las prendas, el gesto de Eugenia Silva simbolizó la unión de dos trayectorias inseparables. Armani fue quien la catapultó a las pasarelas internacionales y ella, a cambio, se convirtió en una de sus musas más leales. Su presencia en el desfile no fue la de una invitada más, sino la de alguien que despedía a un amigo con un lenguaje que ambos compartían: la moda.

En una noche en la que todo estaba impregnado de solemnidad y emoción, el look de Eugenia Silva brilló con luz propia. No solo por la riqueza de los tejidos y bordados, sino porque en cada detalle se percibía el cariño hacia quien marcó su carrera y parte de su vida. Un tributo personal y eterno al “Rey Giorgio”.