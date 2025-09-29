Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío apuestan por la sastrería negra en una tarde de toros en Sevilla

La plaza de toros de la Maestranza volvió a convertirse en el punto de encuentro de numerosos rostros conocidos con motivo de la Feria de San Miguel 2025, que este domingo celebró una de sus tardes más esperadas. A pesar de la lluvia, el desfile de invitados no defraudó, y entre ellos destacaron Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío, que demostraron que la sastrería negra es el uniforme perfecto para un evento cargado de tradición, mientras que Tana Rivera optó por un conjunto bohemio y colorido de IQ Collection.

Vicky Martín Berrocal, elegancia en clave total black

La diseñadora apareció impecable con un traje negro de corte masculino, compuesto por una americana entallada con solapas satinadas y pantalón recto. Lo combinó con un top en el mismo tono y unos salones en punta, logrando un estilismo depurado y sobrio que realzaba su silueta.

Los looks de Vicky y Rocío. Gtres

El bolso negro de cadena metálica y su peinado recogido pulido añadieron sofisticación, mientras que el maquillaje luminoso reforzó el efecto elegante y atemporal de su propuesta. Un look que encarna la fuerza y el poder del total black en la moda de otoño.

Rocío Martín Berrocal, en la misma sintonía

Por su parte, Rocío optó también por la sastrería negra, aunque con un giro algo más casual gracias a unos vaqueros rectos azul medio que combinó con una blazer negra fluida y un top escotado. En los pies eligió unos zapatos de tacón clásicos, manteniendo la línea elegante que compartió con su hermana.

El recogido sencillo y la elección de accesorios discretos redondearon un look que demuestra cómo se puede reinterpretar la sastrería en clave urbana sin perder formalidad.

Dos hermanas, un mismo código de estilo

La aparición conjunta de las hermanas Martín Berrocal reflejó un estilo en perfecta sintonía, con la sastrería negra como protagonista. Vicky apostó por la sobriedad clásica del traje completo, mientras que Rocío lo adaptó con un aire más relajado gracias al vaquero.

Los looks de Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío en los toros. GTRES

Ambas confirmaron que esta temporada la blazer negra es la prenda más versátil del armario: funciona tanto con un pantalón de pinzas para un look sofisticado como con jeans para un registro más actual.

En definitiva, Vicky y Rocío Martín Berrocal brillaron en Sevilla con una fórmula sencilla y efectiva: la elegancia del negro, unida a la atemporalidad de la sastrería, que se confirma como el gran aliado del otoño 2025.