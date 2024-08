El exdirector de Zara cuenta el curioso origen de Lefties: "Nos han descubierto"

No es una marca estrella del grupo Inditex como Zara o Massimo Dutti, pero está ganando cada vez más adeptos por su variedad de prendas y sus precios 'low cost'. Hablamos de Lefties. La marca abrió en 1999, pero no ha sido hasta los últimos años cuando ha conseguido el éxito que tiene ahora. Sus prendas se dirigen a todos los públicos y edades, con secciones de señora, caballero, niña, niño y bebé y que cuentan con sus respectivas líneas de calzado y complementos. Además, completa su oferta con colecciones de hogar, ropa de deporte y ropa interior. Pero no siempre ha sido así. De hecho, en redes sociales se ha hecho viral un vídeo en el que aparece el experto en retail y desarrollo de negocios, Eduardo Martín Cardona, que fue Dirección General del Grupo Inditex y llevó la dirección de Zara en España. ¿Y qué es lo que dice en ese vídeo que ha causado tanto revuelo?

Lefties: el 'outlet' de Zara

Lefties Inditex

El experto habla sobre el concepto de 'outlet' con el que se relacionaba a Lefties. Y eso no es que sorprenda a nadie precisamente. Lo que nos sorprende es el motivo original por el que se creó la marca y que desveló el exdirector con todo lujo de detalles. En una entrevista reconoció que la tienda 'low cost' nació con un firme propósito: cubrir las prendas con desperfectos que no se vendían en Zara.

"Nos llegaban prendas de Zara de todo el mundo con defectos. Las llamábamos prendas taradas", explica en el vídeo. El origen de las taras era de lo más variado: botones descosidos, agujeros causados por la alarma cuando querían robar la ropa o incluso las prendas manchadas. El caso es que se empezaron a acumular las prendas taradas y encontraron una idea de darle salida.

"Cambiamos las etiquetas de la ropa e inauguramos la primera tienda en la Calle Carretas de Madrid. A mí me gusta ir a todas las inauguraciones y cuando llegué vi que la cola daba toda la vuelta a la Puerta del Sol", destaca. El experto se sorprendió al ver la cantidad de gente esperando en la cola, teniendo en cuenta que no habían hecho ningún tipo de publicidad.

"De repente, empiezo a escuchar 'A ver cuándo abren el ZARATARAS ya, que son las 10. ¡Abrid el Zarataras!'. Entonces llamé a la central y les dije: 'Nos han descubierto'".

Menos mal que han pasado varios años y las cosas han cambiado, ¿verdad?