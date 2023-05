¿Cómo lucir ya un bronceado perfecto en el mes de mayo? Estas son las claves de experto

Con la subida de las altas temperaturas en pleno mes de mayo parece que entramos en el verano directamente, y es que esta estación solo puede significar que es momento de hacer el cambio de armario y sacar a relucir las prendas más vaporosas, cómodas y de estilo 'boho', el predilecto un año más. Pero, sin duda, todas ya hemos echado un vistazo a la nueva colección de primavera y verano de moda y accesorios que nuestras tiendas favoritas ya han lanzado y es que son muchas las prendas que prometen hacerse un hueco en nuestra maleta de vacaciones, como por ejemplo, las prendas de crochet, sobre todo los vestidos mini de crochet como este de María Pombo, el cual deja entrever el bikini y se convertirá en un must este verano. Sin duda, cuando llega el mes de mayo y los días son más soleados y calurosos, todas queremos ver nuestra piel más morena e iluminada, ya que comenzamos a usar prendas como mini faldas o shorts, enseñando gran parte de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué significa estar bronceada o morena? Hemos hablado con Pablo García Tamajón, farmacéutico y divulgador en redes sociales y, según él, "no es más que un mecanismo de defensa del organismo, de nuestra piel". Por ello, frente a la exposición del sol, "nuestro organismo lo que hace es aumentar la cantidad de un pigmento llamado melanina, la cual se transporta hasta los queratinocitos y se colocan alrededor del núcleo de la célula protegiéndolo para así evitar daños en el ADN. Por tanto, cuando la cantidad de melanina está aumentada (estamos morenos), es porque estamos sufriendo una agresión mantenida de nuestra piel ". De ahí la importancia de usar protección solar cuando llega el buen tiempo, pues nuestra piel está más expuesta a los rayos nocivos del sol -independientemente de que estemos en la ciudad o en la playa-, evitando así el fotoenvejecimiento de la piel y la posibilidad del cáncer de piel. ¿Cómo conseguir un bronceado saludable? Pablo García comenta que la única manera es usando un buen protector solar de alta o muy alta protección y aplicarlo de manera uniforme pese a que "aún colocándonos protección solar correctamente, no vamos a bloquear el 100% de las radiaciones que nos llegan y, aunque el proceso de bronceado será más lento, lo importante es que será mucho más sano, uniforme y duradero. Además, evitarás la aparición de manchas y otros problemas relacionados con el fotoenvejecimiento y la Radiación UVA, UVB e Infrarroja". Es muy importante, además, que usemos un protector solar especial para el rostro y que puedas aplicarlo incluso con maquillaje, ya que también aportará ese toque fresco que buscamos en los días más calurosos.

Sin embargo, para todos aquellos que no quieran exponerse al sol, una opción muy recurrente sería el uso de un buen autobronceador, pues en el mercado existen tanto de cuerpo como autobronceadores faciales, capaces de darnos un toque dorado a nuestro rostro y cuerpo desde casa, sin necesidad de pasar largas horas frente a los rayos nocivos del sol. Pero quizá estés pensando que es difícil de aplicar, así que nuestro experto nos da las claves: "El primer paso sería exfoliar muy bien todo el cuerpo a fin de que el bronceado sea más uniforme y, antes de aplicar el autobronceador, aplica una buena crema hidratante haciendo hincapié en las zonas más rugosas, pues contienen mayor cantidad de queratina. Aplica tu autobronceador favorito de manera uniforme en sentido ascendente y, dado que los resultados son progresivos, para mantener el color conseguido repite el proceso cada 2-4 días".

Por último, te damos los consejos clave para mantener un buen bronceado durante más tiempo.

Lo esencial es hidratar con una buena crema hidratante la piel con frecuencia -un paso muy importante durante todo el año, pero más aún si cabe en verano-, y, tras una larga jornada al sol, date una ducha con agua fría o tivia (nunca con agua muy caliente) y aplica after sun por todo el cuerpo, así aliviarás tu piel y le dará ese chute de hidratación necesaria. Es muy importante de beber mucha agua para mantenernos hidratados y exfolia tu piel a fin de eliminar células muertas, lo que favorecerá a la renovación celular.

En cuanto a protectores solares y autobronceadores, son muchos los que hay en el mercado pero nuestro experto Pablo García nos enseña su protector solar y autobronceador favorito.

Protector solar fusion water MAGIC SPF 50, de Isdin (19,90 €)

Fusion water magic SPF 50

Autobronceador express, de St.Tropez (26,29 €)

Autobronceador express St.Tropez

Estos son los consejos de experto para conseguir un bronceado perfecto y uniforme en el mes de mayo para lucir perfecta.