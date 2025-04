Feria de Abril 2025: los trajes de flamenca perfectos según tu presupuesto

Conocemos a dos grupos de personas cuando hablamos sobre la búsqueda de los trajes de flamenca perfectos para la Feria de Abril. Por un lado, tenemos a aquellas que se adelantan a muchas semanas para encontrar los adecuados a su estilo, cuidando cada detalle y haciendo combinaciones de colores con el mantón de Manila y la flor. Por otro lado, que entendemos que es tu caso si has llegado hasta este artículo, están las que dejan correr el tiempo confiando en que encontrarán un diseño fácil y rápidamente. Y sentimos decirte que, como has podido comprobar, no es así. Además de tener una infinidad de modelos en los que tenemos que decidir, los trajes de flamenca se acaban en un chasquido de dedos cuando no los compras con anterioridad.

Faltan solamente 10 días para dirigirnos al Real para disfrutar de la Feria de Abril. Es decir, nos faltan menos de 10 días para encontrar el o los trajes de flamenca más idóneos tanto a nuestro estilo o gustos, así como a nuestro bolsillo. Porque, como bien dicen las mujeres andaluzas, es el día que nos vemos más guapas y bonitas. Nosotras, como editoras de moda y expertas en facilitar la búsqueda de nuevos atuendos a nuestras lectoras, hemos recopilado diferentes categorías del traje tradicional en relación con el presupuesto que contamos. Desde 90 hasta más de 400 euros en colores lisos o de lunares, neutros o con combinaciones de tonalidades más actuales o llamativas. Te contamos todo para que no te quedes sin deslumbrar un buen traje de flamenca esta Feria de Abril 2025.

Trajes de flamenca: de 90 a 200 euros

Si tu misión es hacerte con un diseño de lo más económico (o que directamente te haga el apaño) te interesarán los siguientes modelos. Ya sean en colores lisos o de lunares con combinaciones clásicas o más llamativas de la mano de las siguientes marcas españolas.

Traje de flamenca bicolor, de Sorellas The Brand (90 euros)

Traje de flamenca bicolor. Sorellas The Brand

Traje de flamenca en negro, de Yerbabuena (100 euros)

Traje de flamenca en negro. Yerbabuena

Traje de flamenca en naranja, de Natasha Shop (160 euros)

Traje de flamenca en naranja. Natasha Shop

Trajes de flamenca: de 201 a 300 euros

También, si cuentas con un poco más de presupuesto y estás en busca de las alternativas que oscilan entre los 201 y los 300 euros, te hemos seleccionado las siguientes de lo más adecuadas, pero con toques actuales.

Traje de flamenca en buganvilla, de Micaela Villa (250 euros)

Traje de flamenca en buganvilla. Micaela Villa

Traje de flamenca de escote asimétrico, de Sibilina (290 euros)

Traje de flamenca de escote asimétrico. Sibilina

Traje de flamenca con bordados, de La Parrala Flamenca (280 euros)

Traje de flamenca con bordados. La Parrala Flamenca

Trajes de flamenca: de 301 a 400 euros

Entendemos que si has llegado a este punto del artículo es porque te estás tomando muy en serio la búsqueda del traje de flamenca perfecto. Hemos confiado en las firmas españolas más socorridas adaptadas a un máximo de 400 euros con diseños que no dejan indiferente a nadie.

Traje de flamenca en rojo, de Sibilina (320 euros)

Traje de flamenca en rojo. Sibilina

Traje de flamenca en blanco y beige, de Marina Flamenca (380 euros)

Traje de flamenca en blanco y beige. Marina Flamenca

Trajes de flamenca: a partir de 401 euros

Contando con mucho más presupuesto, tendrás un gran abanico de posibilidades e, incluso, podrás alcanzar a los trajes de flamenca que han pasado por SIMOF, como Rosa Pedroche.

Traje de flamenca en rojo y morado, de Cristina Molina (450 euros)

Traje de flamenca en rojo y morado. Cristina Molina

Traje de flamenca en verde, de Errepe (450 euros)

Traje de flamenca en verde. Errepe

Traje de flamenca con mangas abullonadas, de Rosa Pedroche (550 euros)

Traje de flamenca con mangas abullonadas. Rosa Pedroche

Como ves, todavía tenemos tiempo para encontrar trajes de flamenca bonitos y económicos o, más bien, ajustados a todos los bolsillos para esta Feria de Abril. ¿Cuál es tu favorito?