El look de Vicky Martín Berrocal para irse a tomar un café: blazer de ante + vaqueros

¿Hay mejor plan que irse a tomar un café con amigas o tu hermana? Para nosotras no, y para Vicky Martín Berrocal tampoco, y se ha marcado un look de esos que podemos copiarle esta primavera en Madrid o durante el Puente de Mayo. La guía denim para la temporada que se avecina incluye novedades con grandes posibilidades de convertirse en supertendencia, como los vaqueros de tiro bajo, los vestidos vaqueros o los ‘total denim’ como el de Vicky Martín Berrocal. Si hay tejido que nunca abandona nuestros armarios temporada tras temporada ese es el vaquero y esta primavera aún toma más fuerzas. Por eso ha sido ver el look de Vicky Martín Berrocal y quererlo copiar para los primeros días de mayo a partir de la próxima semana, con estas dos prendas de Zara y Mango.

Unos vaquero anchos que la diseñadora ha combinado con una blazer de ante, y una camiseta básica blanca, de esas que todas tenemos en el armario. Pero Vicky Martín Berrocal apuesta por este tipo de looks desde siempre, y es que la diseñadora sevillana es una gran amante de apostarlo todo a los ‘total looks vaqueros’ y siempre sale triunfadora. Entre las prendas en denim que más veremos, según las pasarelas y el street style están por supuesto nuestros clásicos vaqueros, los chalecos y los monos. Y es que durante esta temporada de entretiempo cambiaremos nuestros queridos petos por monos. Una prenda que soluciona cualquier look y nos permite salir de la rutina de los clásicos vaqueros, consiguiendo además una opción cómoda y favorecedora.

El look de Vicky Martín Berrocal

De entre todas las chaquetas que son tendencia esta primavera-verano 2025, hay una en concreto que destaca sobre todas las demás y que se ha ganado el título de la más buscada y deseada. Hablamos de la chaqueta de ante. La obsesión de la industria de la moda por las chaquetas de ante comenzó durante las semanas de la moda del pasado año; en las pasarelas de otoño-invierno 2024/25 firmas como Miu Miu, Ralph Lauren o Isabel Marant apostaron por incluir esta pieza en sus colecciones.

Y Vicky Martín Berrocal nos lo ha dejado claro con esta que ha combinado con una camiseta blanca y vaqueros para irse a tomar un café.