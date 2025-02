El flequillo que más favorece a todos los rostros será tendencia esta primavera 2025

Todas sentimos la necesidad de hacernos un cambio en nuestra estética cuando comenzamos un nuevo año. Directa o indirectamente, en casi todas las ocasiones nuestro cabello acaba siendo el más afortunado de esta ocasión. ¿La razón? Tenemos diferentes alternativas con las que podemos jugar con el objetivo de sanearlo y dar un respiro a nuestro rostro. Los cortes de pelo más llevados este 2025 han confirmado que los arriesgados serán los más en tendencia, como el bob a la altura de la mandíbula o el pixie (uno de los más favorecedores a las mujeres 60+). No obstante, las editoras de belleza hemos descubierto que no nos vale con cortarnos la melena, sino que necesitamos un añadido con personalidad, como son los flequillos. Y en este artículo debemos hablar del más todoterreno y versátil que sienta bien a todo tipo de rostros.

Tanto las celebrities como las influencers internacionales han conseguido lo que todos tememos. Y es que atreverte a hacerte un flequillo no es nada sencillo, puesto que siempre tenemos la duda de si nos quedará bien o no, si sabremos peinarlo adecuadamente o si será lo suficientemente cómodo para que no nos cansemos de él. Lo cierto es que los flequillos que más llevaremos en 2025han sido bastante generosos con nosotras, puesto que se tratan de estilismos bastante favorecedores, así como consiguen dar un giro de 180 grados a nuestra estética. Hablamos del flequillo japonés, el messy bang o el clásico recto. Sin embargo, el que más está triunfando ahora mismo es el de estilo setentero gracias a su capacidad para favorecer las facciones de todos los rostros posibles. Para que lo puedas identificar, se trata de una opción que combina el flequillo cortina con el largo, está partido por la mitad en forma de V invertida que nace desde la mitad de la cabeza hasta la cola de la ceja en ambos lados. Brigitte Bardot, Dakota Johnson o Sabrina Carpenter son algunos de los iconos que han optado por el flequillo que siempre ha funcionado.

El flequillo que más favorece a todos los rostros. Gtres

¿A quién sienta bien el flequillo setentero?

La razón definitiva por la que debes hacerte el flequillo setentero es que sienta bien a todo tipo de rostros. Si lo tienes alargado, redondo o cuadrado, es uno de los pocos que no debes preocuparte por si te favorecerá o no. Asimismo, también es apto para todos los cabellos, tanto si lo tienes liso como ondulado o rizado, puesto que se integra perfectamente a la morfología del pelo y se puede moldear fácilmente. Suviza, estiliza y potencia las facciones, por lo que es la solución perfecta si estás buscando un cambio de look sin margen de error.

Para aquellas que no se sienten cómodas o están cansadas de llevar peinados sin nada de movimiento, el flequillo inspirado en los 70 también es un plus Kent odos ellos. Eleva cualquier hairstyle sencillo, como las coletas, moños o trenzas y potencia el estilo desenfadado del estilismo.