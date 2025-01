Sara Carbonero se atreve con el cambio de look que más suaviza las facciones: el flequillo Birkin

Sara Carbonero se ha arriesgado a una de las tendencias en cortes de flequillo 2025 que más suaviza las facciones. Porque en los próximos meses conoceremos un sinfín de posibilidades para jugar con nuestra melena con el fin de sanear las puntas, así como dar un respiro a nuestro rostro con la incorporación de este. Eso sí, esta vez nos tenemos que sorprender, porque es cierto que volveremos a llevar el flequillo en todas sus versiones. Pero, sobre todo, el flequillo Birkin de Sara Carbonero.

No hemos tenido tiempo a disfrutar casi de los primeros días del año que las celebridades ya nos han ido avisando de todas las tendencias que veremos próximamente. Como las botas UGG que tienen todas las famosas porque son calentitas y modernas, los vaqueros súper anchos o los abrigos de pelo. No obstante, en el sector de la belleza también hemos ido aprendiendo lecciones de estilo que en poco tiempo pediremos en nuestras peluquerías de confianza. En los últimos días, se ha hecho noticia de que los cortes de pelo corto serán los más solicitados, como las distintas versiones del bob o, incluso, el pixie. Esta vez, Sara Carbonero ha hecho un cambio de look en relación con su flequillo, creándonos la necesidad de replicarlo. Recordemos que la periodista ha tenido recientemente un flequillo cortina corto con capacidad rejuvenecedora que le ha favorecido todas sus facciones. Ahora, se ha decidido por mantener su melena larga ondulada de lo más envidiable, pero con el toque del flequillo Birkin que ha enamorado a todas sus amigas, como Paula Echevarría o Elsa Pataky (que han comentado su última publicación de Instagram).

El nuevo cambio de look de Sara Carbonero: el flequillo Birkin con un toque más sutil y desenfadado

Este 2025 estará protagonizado por todas las versiones del flequillo. Veremos los cortina, al estilo bardot más arriesgados o los microbangs que tanto hemos deseado este último año. No obstante, Sara Carbonero lo ha confirmado: el modelo setentero del flequillo Birkin será la decisión definitiva de todas aquellas que pidan una cita en los próximos meses. En concreto, el que luce la celebridad tiene un respiro más desenfadado y sutil que suaviza las facciones. Este se caracteriza por posicionarse por encima de los ojos y ligeramente despuntado que se suele llevar abierto, dejando ver una parte de la frente. Sienta bien a todo tipo de rostros y edades, pero se suele realizar en melenas de pelo fino para ofrecer mayor volumen y juego a este.

Sara Carbonero nos ha dado la primera lección de belleza en relación con las tendencias en flequillos que veremos este 2025. Por lo que si tienes una cita con la peluquería pronto, anímate y consúltalo con tu estilista.