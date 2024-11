Flequillo japonés, el corte favorito de las mujeres +40 porque rejuvenece al instante

Cuando se llega a los 40, muchas mujeres buscan algo más que un corte de pelo: quieren un estilo que les devuelva frescura sin sacrificar elegancia, y el flequillo japonés cumple con creces esta misión. Este flequillo, inspirado en la estética asiática, ya ha seducido a celebridades como Jennifer Aniston, y no es difícil entender el motivo de su éxito. Con su longitud estratégica justo sobre las cejas, este flequillo actúa como un auténtico rejuvenecedor instantáneo, suavizando las facciones y enmarcando el rostro con una naturalidad que resulta irresistiblemente moderna. ¿Lo mejor? Se adapta a todo tipo de estilos y rostros, convirtiéndose en una de las tendencias capilares más versátiles y favorecedoras de la temporada.

Para conocer más sobre el fenómeno del flequillo japonés, hablamos con Rosa Roselló, directora de formación en Druni, quien nos cuenta las múltiples ventajas de rendirse a este corte de pelo. 'Este flequillo logra equilibrar el rostro, dándole un toque dulce y sofisticado al mismo tiempo', explica Roselló, señalando su capacidad para suavizar las líneas de expresión y rejuvenecer al instante. Al estilo nipón, el flequillo japonés combina lo mejor de la estética kawaii —que evoca lo lindo y encantador— con un aire chic y actual, ideal para quienes buscan una opción moderna y estilizada sin necesidad de hacer grandes cambios en su look habitual.

¿Por qué el flequillo japonés es el preferido de las mujeres +40?

Más que una tendencia de moda, el flequillo japonés se ha consolidado como un estilo capaz de aportar suavidad a las facciones y un toque de vitalidad discreta que transforma el rostro como si de un efecto óptico de lo más eficaz se tratase. Este flequillo, diseñado para enmarcar la frente, ayuda a desviar la atención de arrugas y, al mismo tiempo, potencia los rasgos superiores del rostro. 'Es perfecto para aquellas que desean refrescar su look sin perder sofisticación. Además, su estructura bien definida permite enmarcar los ojos y da protagonismo a la mirada, logrando un equilibrio perfecto entre dulzura y elegancia', añade Roselló. El resultado es un efecto rejuvenecedor y estilizado, ideal para quienes buscan una apariencia moderna y natural. La versatilidad del flequillo japonés es, sin duda, una de sus cualidades más apreciadas, especialmente para mujeres activas que necesitan un estilo flexible. Este flequillo se adapta con facilidad a todo tipo de peinados y tipos de cabello, desde coletas altas y recogidos informales hasta melenas sueltas y elegantes. 'El flequillo japonés es fácil de personalizar. Puede ser más denso o ligero, según el tipo de cabello y el estilo que se prefiera, y siempre aporta un toque actual', comenta la experta. Su diseño permite jugar con la densidad y la forma, haciéndolo ideal tanto para cabellos lisos como para quienes buscan mantener una estructura firme en peinados ondulados. Además, su facilidad para integrarse en diversos estilos de peinados y looks lo convierte en una opción práctica y estilosa para aquellas que buscan un cambio sin compromisos.

Productos imprescindibles para mantener el flequillo japonés perfecto

Como ocurre con cualquier flequillo, el mantenimiento es clave para que luzca perfecto cada día. Rosa Roselló sugiere lavarlo a diario, aunque no sea necesario lavar el resto del cabello, y asegura que pequeños retoques cada tres semanas ayudan a conservar la longitud adecuada. Además, para mantener un look pulido, las mini planchas son una herramienta ideal, junto con protectores térmicos o productos de peinado. Estos productos no solo protegen la fibra capilar, sino que también aportan volumen y brillo, asegurando que el flequillo esté siempre en su mejor forma.

B-Mini, de Bellissima (29,99 euros)

B-mini Bellissima

Una mini plancha perfecta para retoques rápidos, ideal para quienes necesitan mantener el flequillo impecable en cualquier momento.

K genesis défense thermique, de Kérastase (24,99 euros)

K genesis défense thermique Kérastase

Este protector térmico ayuda a mantener el cabello fuerte y protegido del calor de las herramientas de peinado.

Volumizing blow dry mist, de Olaplex (19,99 euros)

Volumizing blow dry mist Olaplex

Aporta textura y volumen, ideal para conseguir un look natural pero bien definido, perfecto para un flequillo con movimiento.

Como ves, el flequillo japonés no solo es una tendencia pasajera sino más bien una elección estilística inteligente para aquellas mujeres mayores de 40 años que desean un toque rejuvenecedor sin perder su esencia personal. Si buscas un cambio que combine frescura y sofisticación, este estilo puede ser tu mejor aliado para brillar este otoño.