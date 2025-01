Georgina Rodríguez cumple 31 años y esto es todo lo que hemos aprendido de sus estilismos más arriesgados

Desde los inicios de la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en 2016, han protagonizado momentos icónicos que han impactado a todo el mundo. Por ejemplo, hablamos de las fotografías en la tienda de Gucci de Madrid, donde trabajó y comenzaron los posibles rumores de amor, o su confirmación con la primera fotografía juntos en el concierto de J Balvin. Todos hemos estado atentos a cada una de las apariciones de la pareja (ya sea en la alfombra roja de unos premios o a través de sus publicaciones en redes sociales), así como siempre han estado en alerta de todos los focos de las cámaras. Hecho que ha ayudado a las editoras de moda a ser testigos de principio a fin de todos los estilismos de Georgina Rodríguez, analizando la evolución de su fondo de armario.

Este 27 de enero es el cumpleaños de Georgina Rodríguez y qué mejor manera de celebrarlo que analizando su estilo. Porque, desde que la conocemos, hemos visto un giro de 180 grados en relación con su forma de vestir hasta el día de hoy, en el que apuesta por una faceta más atrevida, sexy y arriesgada. Comenzamos a ver a la celebridad confiando en la combinación más socorrida de todos nosotros, como es la americana con vaqueros pitillo junto con sandalias o zapatos de tacón. Porque eso sí, Georgina Rodríguez nunca se baja de las alturas a no ser que el look lo requiera y esté bien justificado. Una vez confirmaron la relación, no tardó en estar presente en un sinfín de alfombras rojas, en las que empezamos a aliarnos con su estilo, aunque ella misma todavía lo estaba buscando. Durante estos primeros años triunfó, así como marcó tendencia, con vestidos ajustados, de corte sirena, con aberturas laterales exageradas o se adelantó a la moda de los corpiños antes que las propias editoras de moda. En el campo del streetwear, Georgina Rodríguez, se ha declarado fanática de las prendas con logomanía, haciendo énfasis en marcas del calibre como Dior, Louis Vuitton y, por supuesto, Gucci. No cabe duda de que se ha convertido en el icono de la moda más arriesgado, demostrando que se puede fusionar la elegancia con el toque sexy.

3 lecciones que hemos aprendido de los estilismos más arriesgados de Georgina Rodríguez

Si tenemos que definir el estilo de Georgina Rodríguez, diremos que se trata de una estética que une tanto la sofisticación italiana como el plus sexy, con pequeñas referencias a la faceta deportiva. Y si unes todos estos conceptos, el resultado es un arriesgo en sus looks, ya sea en los destinados como invitada como en el streetwear. Como predominancia en su fondo de armario, encontraremos vestidos de fit ajustado, sus infinidades de bolsos de lujo (pero, sobre todo, su favorito Hermes Birkin de efecto cocodrilo en naranja) y los vaqueros. Con cada uno de estos imprescindibles, la celebridad siempre se marca outfits de escándalo que nos obligan a comentar en cada uno de nuestros artículos.

Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia 2024. Gtres

Por ello, uno de los consejos de moda que siempre aprendemos de Georgina Rodríguez es que la unión entre elegancia y toques en tendencia sexy son posibles en todos los campos. Como en su última aparición en el Festival de Venecia 2024 con un maravilloso vestido drapeado hasta la cadera y una falda larga que termina en una caída larga muy vaporosa. Un diseño de Oscar de la Renta que captó la mirada de todo el mundo. O, también, el modelo en Mocha Mousse de Jean Paul Gaultier de la colección alta costura primavera-verano 2010 con el que se convirtió en una de las mejores vestidas en el Festival de Cannes 2021.

Georgina Rodríguez en el Festival de Cannes 2021. Gtres

Si hablamos de los estilismos casuales de Georgina Rodríguez, también debemos hacer mención de su atrevimiento con algunas prendas de vestir, accesorios o calzados. Un ejemplo de ello se basa en su amor por la logomanía de las marcas de lujo, una apuesta que no todos nosotros nos atreveríamos a hacer. Asimismo, tanto esté de moda como no, el estampado animal al estilo más exagerado es uno de sus favoritos, como el leopardo o el cebra.

Georgina Rodríguez. @georginagio

A partir de este 2024 se empezaron a llevar los total looks denim, una nueva tendencia que anteriormente no solíamos hacer con frecuencia. No obstante, la celebridad se adelantó a todos nosotros, puesto que se trata de una combinación que ella lleva haciendo desde hace muchos años.

Georgina Rodríguez. @georginagio

De la misma manera ocurre con la mezcla de vestidos ajustados con zapatillas, un arriesgo que solíamos hacer en la época del 2014, pero que a día de hoy no es común. Sin embargo, Georgina Rodríguez lo sigue haciendo con muy buen gusto. La moda deportiva está presente en su fondo de armario, puesto que además de ver una infinidad de modelos de zapatillas, también es fanática de otras prendas de vestir de este sector, como leggings, chaquetas ajustadas o los best sellers de la marca estadounidense Alo.

Georgina Rodríguez. @georginagio

Georgina Rodríguez también se ha convertido en todo un icono de la moda, de la misma manera que lo han hecho el clan Kardashian-Jenner o las hermanas Hadid. Todas las tendencias que salen de las mismísimas pasarelas las lleva a cabo tanto en el streetwear como en sus estilismos de invitada, como las braguitas que Miu Miu nos enseñó por primera vez en su colección otoño-invierno 2023/2024. Si ninguna duda, se trata de un impulso que nos ayuda a arriesgarnos con este tipo de ítems.

Georgina Rodríguez. @georginagio

Georgina Rodríguez cumple 31 años, volviendo a demostrar el buen ejemplo de estilo que es para todos nosotros por la simple razón de su arriesgo en la moda. Te guste más o menos su armario, se trata de una de las españolas que más se atreve a llevar a cabo las tendencias más inesperadas sobre la pasarela en las calles.