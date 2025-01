Aunque se haya terminado la Navidad, el vestido rojo de Georgina Rodríguez es tendencia para todo el año

Ya te lo habíamos advertido hacía meses: en el 2025 el color que estaba llamado a reinar era el rojo pasión, aunque el burdeos y el marrón le pisen los talones. Georgina Rodríguez ha compartido en su seguido perfil de Instagram una fotografía para hacer publicidad de su perfume y se le ve luciendo un ajustado vestido rojo de manga larga y con hombreras pronunciados. Un diseño de lo más sexy que sin enseñar nada, marca sus curvas, y deja claro porque este tono es de sus favoritos, ya que la favorece muchísimo.

La pareja de Cristiano Ronaldo ha coronado este look para empezar el año, porque si primero nos dijo que un bolso rojo atraía el dinero, ahora lo hace con este vestido de lo más elegante. No es esta la primera vez que vemos a Georgina Rodríguez deslumbrar con un vestido rojo. En la última edición del Festival de cine de Venecia, sin ir más lejos, la modelo arriesgó con un look al más puro estilo Julia Roberts en Pretty Woman en el que el protagonista era un vestido de Vetements que lució con guantes blancos y joyas de Pasquale Bruni. También en la gala de los Globe Soccer Awards del 2020 en la que Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador del siglo XXI apostó Georgina Rodríguez por este mismo color, en aquel momento con una pieza forrada de lentejuelas con gran abertura en la falda.

Y en su reality de Netflix también apuesta por un vestido rojo, así que sin duda alguna podemos decir que es una de sus prendas favoritas.