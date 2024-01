No hay Blue Monday que pueda con el look más rockero de Isabel Díaz Ayuso con blazer de piel y botas

Isabel Díaz Ayuso se ha marcado este domingo el look más rockero para ir al trabajo; pantalones pitillo negros, blazer de piel y botas. Unos pantalones pitillo que son máxima tendencia y que también hemos visto lucir esta madrugada a Jennifer Aniston en los Critics Choice, pero Ayuso les ha dado un toque más informal y rompedor con botas por encima y esta blazer de efecto piel. Ayuso participó este domingo en el acto "Construir España desde las Comunidades Autónomas", celebrado por los 'populares' en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña para arropar al líder gallego, haciendo hincapié en la importancia que supone a nivel nacional: "Estas elecciones no van solo de Galicia, van de España" y ahí es donde nos ha sorprendido con este look de lo más rockero para un acto de trabajo.

Hablamos de la americana de cuero, esa prenda tan noventera que, lo mismo que parece pasar últimamente con cualquier cosa que salga de esa década, está causando furor en el mundo de la moda. Muchos tenemos en mente imágenes ya icónicas de mujeres como Winona Ryder o Julia Roberts luciendo esta prenda con unos sencillos vaqueros rectos y camiseta blanca. Su presencia es tal que realmente necesita poco artificio, aunque queda igual de bien con estilismos más formales o incluso vestidos, sobre todo si son de aire más formal pero con un punto rockero. Y es que no es casualidad que esta chaqueta sea de alguna manera la versión mas formal y elegante de la clásica y rockera biker de cuero.

MADRID.-Moreno a Ayuso, sobre bajada de impuestos: "Vamos a por Madrid" para que Andalucía sea la CCAA con menos presión fiscal EUROPAPRESS

Lo que está claro que las blazers de efecto piel también están hechas para ser llevadas a la oficina e Isabel Díaz Ayuso nos lo ha dejado claro con este look en Galicia.