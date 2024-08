No hay noche de verano en Marbella sin el maxi vestido ibicenco de Paula Echevarría que estiliza hasta con sandalias planas

Paula Echevarría sigue disfrutando de sus vacaciones en Marbella tras celebrar su 47 cumpleaños en Starlite Occident como toda una diva. Pero ahora, para irse de cena de verano, nos ha demostrado que no hay nada mejor que un vestido blanco ibicenco en tu maleta de vacaciones a la playa. Los atardeceres de verano en la playa son para eso, para llevar nuestros vestidos más bohemios y románticos como ha hecho Paula Echevarría. Si el fin de semana nos enamoraba con un vestido blanco de Celia B, hoy Paula Echevarría nos roba el corazón con este vestido largo ibicenco en color blanco de Charo Ruiz antes de irse de cena.

Un vestido que además, es el más ibicenco pero el más en tendencia. Un diseño de esos que no vas a dudar en querer meter en tu maleta de vacaciones en agosto, pero no solo nosotras, seguro que la Reina Letizia también ha metido en su maleta de vacaciones secretas algún estilismo de altura con un vestido de la firma ibicenca que aman todas las famosas españolas. ¡Qué viva la moda española! Porque aunque no lo parezca, aún queda verano por delante. Esos de un verano mejor que el anterior. De las noches eternas y los helados infinitos. Atardeceres, sal en la piel y ese bronceado que a todos nos sienta tan bien. Ay amigas, que sería del verano sin los vestidos ibicencos. Y cuando hablamos de vestidos ibicencos solo podemos pensar en Charo Ruiz. Y si es un vestido ibicenco blanco como el de Paula Echevarría, aún nos gusta más para todas nuestras cenas de verano.

Vestido largo Tiana, de Charo Ruiz (599 euros)

Vestido ibicenco. Charo Ruiz

Un vestido que describen así en la web de la firma: "Nuestro maxi vestido Tiana es una pieza sofisticadamente única. Su silueta con laterales de blonda crean una elegante continuación a sus paneles centrales de voile adornados con guipures. Su elaborada falda dota de movimiento y delicadeza a esta creación". Un vestido que está agotado en color blanco en la web pero sí que queda en algunas tallas en negro y rosa.