Paula Echevarría cumple 47 años: así es cómo se ha convertido en todo un icono de moda español

Estamos de celebración. Paula Echevarría cumple 47 años y debemos pararnos un momento a explicar porqué es tan importante hablar de ello. La actriz asturiana no ha parado de ser toda una fuente de inspiración desde su debut en la televisión en la década de los 2000 en las series españolas 'Al salir de clase' o 'Compañeros'. Tenemos cero dudas y muchas pruebas para corroborarlo, puesto que a lo largo de estos años no ha tenido miedo a unirse a cada tendencia, siendo todo un impulso para las que detrás también nos hemos ido sumando. Desde las prendas animal print hasta los vestidos de estampados florales que tan de moda están volviendo a ser este verano. Por lo que, te recomendamos que fiches todos los modelos que Paula Echevarría ha llevado para que tengas suficientes ideas a la hora de vestir estos días. Y es que, la artista se ha convertido en todo un icono de la moda española a día de hoy por varias razones que, a continuación, explicaremos. En un momento donde los diseñadores de nuestro país están comenzando a tener más presencia en alfombras rojas o galas de relevancia, la actriz siempre ha apostado por la moda española con los ojos cerrados. Si echamos la vista atrás, recordemos el maravilloso vestido amarillo de Redondo Brand que se marcó en uno de sus looksde invitada o todos los estilismos de red carpet que ha lucido en los Premios Goya o el Festival de Málaga. Bajo los nombres de Marco&María, Isabel Sanchís o Jorge Acuña.

Los looks de street style tampoco pasan desapercibidos. De la misma manera que también utiliza prendas de moda española, también es una clara descubridora de las últimas novedades en tendencia. Nos estamos refiriendo a los vestidos ibicencos que nunca puede faltar en el fondo de armario de Paula Echevarría para viajar a Menorca o sus looks de oficina que tanto nos inspiran para poder llevar de lunes a viernes. Por no hablar de sus posados en trajes de baño, como buena embajadora de Calzedonia. Cada verano dicta sentencia y determina aquellos bikinis o bañadores que más veremos y llevaremos durante la época más calurosa del año. Y lo mismo ocurre con las gafas de sol, uno de sus complementos favoritos. Por último, podemos decir con creces que es una de las madres con mejor estilo estando embarazada. En definitiva, ha dejado claro que en todo momento se puede vestir con buen gusto y prendas en tendencia.

Paula Echevarría cumple 47 años demostrando que es una de las celebridades con mejor estilo de España.