Paula Echevarría: "El mejor regalo ha sido cumplir mi sueño de cenar con Luis Miguel en Marbella"

Paula Echevarría vive este verano de una manera especial sus vacaciones en familia. La actriz, que acaba de cumplir 47 años, dice hacerlo en uno de los mejores momentos vitales que podría desear: a su lado, la familia, en su casa de Río Real en Marbella; y en el terreno profesional, con una serie en proyecto, que empieza a rodar en septiembre después de llevar casi tres años alejada del mundo de la interpretación. Uno de los momentos más especiales que acaba de vivir, según cuenta en una entrevista que concede a LA RAZÓN, es ser una de las privilegiadas que ha podido compartir mesa con su ídolo de juventud, el cantante Luis Miguel: «Sí, ocurrió, y es como un regalo anticipado a mi cumpleaños. Haber cenado con él en el Roostiq, con el que ha sido mi ídolo tantos años, y que él mismo me preguntara detalles sobre mí, como ‘‘¿en qué gira estuviste? ¿Te acuerdas cómo en tal gira ocurrió esto? ¿Qué concierto te gustó más?”, para mí fue como un sueño vivir toda esa noche en compañía de mi ídolo».

A este respecto, le preguntamos si Luis Miguel es tan excéntrico como lo están dibujando estos días con sus conciertos. «¿Qué dices? Por el amor de Dios, si es un chico cariñosísimo. Menuda tontería la que están escribiendo por ahí… ¿Cómo no se le va a poder mirar a los ojos? Claro que le he mirado. Es alguien entrañable, y yo que soy muy amiga de Paloma, vuelvo a repetirte que para mí ha sido un sueño, porque antes de nada he sido fan toda mi vida», responde tajante.

Paula Echevarría celebra su cumpleaños en Marbella. Starlite Occident

Como todos los años Paula celebró su gran fiesta de cumpleaños en el recinto de Starlite Occident. Como buena Leo, se autodeclara la reina del horóscopo. «¿Qué te han regalado?», le pregunto: «Muchas cosas. Los años hay que celebrarlos siempre, y yo feliz. Me han regalado mucho amor, bombones, flores, comida rica... Miki, mi niño, me ha cantado el “Cumpleaños feliz”. Él también acaba de soplar las velas, son tres añitos ya y lo mejor de todo es estar entre familia. Yo no quiero regalos, quiero que me quieran».

Vuelta a los escenarios

Paula apura los últimos días del verano porque en septiembre se pone de nuevo delante de las cámaras para rodar una serie «de la que todavía no puedo decir nada. Solo que empiezo a rodar en septiembre y que me hace mucha ilusión». Mucha gente se pregunta por qué desde que Paula tuvo a Miki, su segundo hijo, apenas ha aparecido en películas y series, y ella no se ha cansado de significar que la decisión de retirarse un tiempo de los sets de rodaje ha sido absolutamente personal. No se cansa de repetir que ha priorizado su vida privada: «He estado donde quería estar». Según ella misma nos cuenta, la serie que empezará a rodar en septiembre no va a defraudar a nadie. Mientras tanto, ella sigue disfrutando de sus vacaciones.

Miguel Torres y Paula Echevarría. Starlite Occident

La actriz lleva un verano de lo más movido. Antes de Marbella hizo una escapada por Italia junto a su marido, Miguel Torres, por la Costa Amalfitana, mostrándonos algunos de los lugares más bonitos de la zona en sus redes sociales. «Lo que más he hecho estas vacaciones es ir de conciertos, desde Karol G en Madrid hasta ahora en Starlite Occident, donde evidentemente no me podía perder a Luis Miguel», recalca. Como todos los años, la actriz también pasó por su «Asturias, patria querida», donde participó en la fiesta «White Party». Paula, siempre que puede, pasa tiempo con su padre Luis Echevarría, que el pasado miércoles 7 de agosto acudía a su cumpleaños en silla de ruedas. «La familia es lo mejor y lo más auténtico que tenemos, no podemos olvidarla y hay que cuidarla», insiste ella. Se jacta orgullosa de la familia tan bonita que ha formado con Miguel Torres, con el que lleva desde 2018.

Una familia unida

La pareja se conoció en 2010, cuando Paula, aún casada con David Bustamante, grababa junto a Miguel Torres y el cantante el videoclip de la canción «A contracorriente». Poco tiempo después de que Paula y David dieran su relación por terminada, la presentadora y el exfutbolista se daban una oportunidad. Tras vivir los primeros meses de su amor a distancia, él dejaba el deporte rey y se mudaba a Madrid. Desde entonces no se han vuelto a separar. Miguel se ha convertido en un apoyo fundamental para Paula Echevarría. Como ella misma dice, «es el mejor compañero de viaje que una puede tener». Su andadura juntos está llena de viajes, de buenos momentos y de muestras de amor en redes sociales, siendo una de las parejas más consolidadas del momento.

Han formado una bonita familia junto al pequeño Miki y Daniella, la hija que Echevarría tuvo con Bustamante. La joven de 15 años se lleva a las mil maravillas con la pareja de su madre y él la quiere como a una hija más, tal y como demuestra en las muchas publicaciones en las que los dos aparecen juntos y se refiere a Paula y a sus dos hijos como lo mejor de su vida.