10 tendencias que nos ha dejado la Semana de la Moda de Nueva York y que necesitas conocer hoy mismo

El 2024 ha comenzado por la puerta grande y es que todas las amantes de la moda tienen sus citas señaladas en el calendario de aquellas fechas que no pueden perderse. Hace una semanas se celebró la Copenhagen Fashion Week, una semana en la que pudimos ver no solo los mejores desfiles de los diseñadores emergentes, sino todo el 'street style' que se respira durante esos días en la ciudad danesa. Este año ha triunfado el estilo 'portuguese girl', difundido por las influencers portuguesas en las que el término 'más es menos' cobra más sentido que nunca. Se trata de una forma de vestir en la que todo vale, una fusión de color, tejidos y estampados en las que los días grises nunca serán oscuros. Una vez finalizada la Semana de la Moda danesa, comienza la New York Fashion Week, que dio el pistoletazo de salida el pasado 9 de febrero y terminó justo ayer, 14 de febrero. Durante todos estos días, grandes diseñadores y casas de moda como Carolina Herrera, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger o Jason Wu han desfilado por la pasarela newyorkina, dejándonos sus propuestas de otoño e invierno 2025.

Como cada Semana de la Moda, el street style cobra mucha relevancia, pues nos la moda se baja a las calles y son muchas las amantes de la moda, influencers y celebrities que sacan a relucir sus looks más icónicos, demostrándonos qué se lleva y qué piezas clave se convertirán en un imprescindible en nuestro armario esta temporada. Sin embargo, siguiendo con el tema, hemos detectado un total de 10 tendencias que más se han repetido a lo largo de los distintos desfiles que han tenido lugar en la ciudad estadounidense durante esta semana y que seguramente incluirás en tu día a día en cuanto te la enseñemos. Desde el estilo más sofisticado, honesto y elegante de Carolina Herrera hasta la propuesta de prendas casuales, arriesgadas y sexys de Ludovic de Saint Sernin, pasando por la delicadeza de los tejidos de la icónica AKNVAS.

Las faldas de gran volumen

Carolina Herrera

La marca propone, en esta nueva colección, los diseños clásicos que todos llevamos en nuestro día a día, como es el básico y tan elegante traje de chaqueta entallada y pantalón o la pieza icónica de la firma, el vestido mini en rojo con cinturón en la cintura. Sin embargo, algo que vimos que se repitió en numerosas ocasiones (y que hemos detectado en otros desfiles de la New York Fashion Week) son las faldas con grandes volúmenes y los vestidos de palabra de honor con falda maxi, los cuales destacan por la parte superior estrecha, contrastando así con el volumen inferior.

Estilo Old Money

Tommy Hilfiger

Tanto la icónica firma Tommy Hilfiger como otras tantas apuestan por el estilo casual chic, una moda urbana pero a la vez clásica que aúna la comodidad con la elegancia. Jerséis de punto con pantalones sastre, clásicos abrigos de paño largos con gorras y zapatillas o las camisas clásicas hacen que el estilo Old Money impere otra temporada más.

Estética 'Mob Wife'

Retrofête

La estética 'Mob Wife' ha venido para quedarse. ¿En qué consiste? Al más puro estilo de las mujeres de la mafia italiana, la propuesta de Retrofête se enfunda de prendas como los vestidos largos y ajustados en tonalidades oscuras, los maxi abrigos de pelo, los cinturones enmarcando la figura y las maxi joyas doradas.

Prendas de punto

Jason Wu

El básico de los básicos, este tejido es perfecto durante los meses de invierno, aunque cada vez más lo estamos viendo en prendas de primavera y verano, como en shorts (muy shorts), faldas y en tops. Una vez más, la próxima temporada arrasarán aquellos jerséis off the shoulder, es decir, de corte de palabra de honor.

Minimalismo

Proenza Schouler

El lujo silencioso está cobrando mucha importancia, y es que las grandes amantes de la moda comienzan a apreciar el trabajo bien hecho y las prendas de calidad sin tener que demostrar su marca. Los protagonistas de muchos de los looks que hemos visto a lo largo de la pasarela fueron en tonalidades 'black & white'. Una de las tendencias micro que hemos detectado al ver este desfile son las chaquetas metidas por dentro del pantalón de sastre, una forma muy diferente y original de llevar el traje.

Prendas estructuradas

Tory Burch

No es ninguna novedad, y es que, como cada invierno, el abrigo se posiciona como la prenda estrella. Sin embargo, esta temporada lo será aún más. ¿Por qué? Lo llevaremos en tonalidades neutras y tejidos como la lana de gran calidad. Sin embargo, los veremos en diferentes siluetas: masculinas, de corte oversize, ajustadas al cuerpo y convertidas en vestido. En cuanto a los colores, prima el marrón chocolate.

'Colour block'

AKNVAS

Una tendencia que viene implementándose temporada tras temporada, el 'colour block' es una de las modas más elegantes, sofisticadas y originales de los últimos tiempos. Consiste en llevar prendas en la misma tonalidad, creando así un conjunto. Lo veremos en trajes de sastre y chalecos, chaquetas y camisas en tejidos fluidos y en tonos tierra.

Tejidos de piel

Ludovic de Saint Sernin

El tejido efecto piel es uno de los más icónicos, atemporales y elegantes. Ludovic de Saint Sernin nos propone, con su colección, una serie de vestidos en este tejido en tonalidades como el rojo, marrón chocolate, azul y negro, y los combina con chockers y cinturones que permiten enmarcar y estilizar la figura.

Conjuntos de falda lápiz y chaqueta

Marc Jacobs

Marc Jacobs lleva al extremo una de las tendencias más llevadas por todas las amantes de la moda, y es que, los conjuntos de falda lápiz y chaqueta son un imprescindible en el armario de toda mujer. La firma da un paso más y crea siluetas diferentes y dinámicas, muy abullonadas y originales en tejido como lana gruesa, neopreno o piel.

Abrigos de plumas

Michael Kors

La propuesta de Michael Kors no ha dejado indiferente a nadie. Triunfan los abrigos largos de pelo largo cuyo color predominante es el blanco y el rosa. No es la única prenda que predomina en este tejido tan invernal, y es que la firma lo introduce en los cuellos y puños de las chaquetas de lana, así como en maxi bufandas que se ajustan a la cintura con un pequeño cinturón.