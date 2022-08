Úrsula Corberó: 10 looks que han convertido a la actriz en un icono revolucionario de la moda

Corría el año 2008 cuando una, muy joven, Úrsula Corberó se enfrentaba, a sus primeros años de fama, tras encarnar a Ruth en ‘Física o Química’. La actriz elevó su carrera tras este personaje y se convirtió en un referente para los adolescentes de entonces. Años más tarde, volvió a convertirse en referente de mujer empoderada con su personaje de Tokio en ‘La Casa de Papel’, un personaje que la llevaría al estrellato y que la convertiría en una de las mujeres más cotizadas del panorama nacional.

Úrsula Corberó, que cumple hoy 32 años, es líder de masas y su estilo ha evolucionado a lo largo de los años ¿quién le iba a decir a la joven del 2016 que se convertiría en una de las actrices españolas más seguidas del mundo? Nadie se lo creería. Hoy, a modo de felicitación, hemos recuperado 10 looks que muestran la evolución del icono que es, actualmente, Úrsula Corberó.

Úrsula Corberó durante los Premios Feroz 2018

Desde que comenzase su andadura en el mundo de la interpretación, Úrsula ha tocado muchos estilos, hasta que se ha encontrado consigo misma. Como no es ningún spoiler, empezaremos por el final, la actriz que encarna a Tokio, vive su mejor momento y decidió estrenar los ‘baby hairs’ con un look ‘cut out’, en negro impoluto, con el que se marcó el look más trendy de toda la alfombra roja de la Premiere de la última temporada de ‘La Casa de Papel’

Úrsula Corberó durante la premiere de la temporada final de 'La Casa de Papel' FOTO: Jesus Briones GTRES

Aunque no podemos borrar de nuestra mente el estilo classic-punk con la que nos sorprendió en la misma premiere en 2019. Se notaba que estaba encontrando su estilo, antes de la pandemia.

Úrsula Corberó en el estreno de 'La Casa de Papel' (Parte 3) FOTO: Victor J Blanco GTRES

Pero, no podemos olvidar que, esta serie, fue presentada para Antena 3 en 2017 y que su aspecto era muy diferente. Un look sobrio, aburrido y muy tímido era lo que lucía en aquel photocall. ¡cuanto le ha cambiado la vida a Úrsula Corberó!

La actriz Úrsula Corberó durante la presentación de la serie "La casa de papel" en Madrid. 24/04/2017 FOTO: KLA GTRES

Aun así, la actriz nos ha sorprendido con sus maravillosos estilismos, hasta conquistarnos con un street style lleno de ‘sport chic’ y con el que nos conquistó a todos. Copiar ese traje de cuadros Vichy, que llevó al Festival de San Sebastián en 2019, sería una fantasía (aunque sea tres años más tarde)

Úrsula Corberó en el Festival de San Sebastián en 2018 FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Viajando por la trayectoria estilística de Úrsula Corberó, nos damos cuenta, que ella, también, estuvo entre las mejores vestidas en los Premios Goya de 2016, con un maravilloso vestido de Teresa Helbig. Y, en 2018, desata la polémica por su corte de pelo y consigue escalar, de nuevo, entre los mejores puestos de la alfombra roja. Sin duda, ha sido una trayectoria de éxito de la mano de diseñadores españoles.

Úrsula Corberó en los Premios Goya 2016 FOTO: GSR/GDG/GJB GTRES

Úrsula Corberó en los Premios Goya 2018 FOTO: GJB/GDG/GSR GTRES

Fue una de las mujeres que marcó tendencia en 2016 y consiguió llevar un vestido ‘cut out’ antes de que nadie supiese de esta tendencia que, años más tarde, ha llevado hasta la Reina Letizia, ¿le inspiraría Úrsula Corberó?

La actriz Úrsula Corberó durante la fiesta de la 88 edición de los Oscars organizada por Movistar+ en Madrid. 28/02/2016 FOTO: GDG ©GTRESONLINE

Tras pasar por los photocalls más cotizados de nuestro país con looks extravagantes, con tachuelas y plumas y visitar las fiestas más importantes de la noche madrileña, con diseños muy elegantes (a la vez que sexys), como el que lució en 2015 para el desfile de Women Secret, llegó el momento de triunfar fuera de España.

Úrsula Corberó en el photocall en una fiesta de Madrid FOTO: GSR/GDG/GJB GTRES

Úrsula Corberó en el desfile de 'Women Secret' en Madrid, 2015. FOTO: KLA ©GTRESONLINE

Úrsula Corberó pisó el Festival de Cannes en 2018 con un diseño de Diane Von Furstenberg con el que, la ciudad francesa, quedó rendida a sus pies y donde compartió alfombra con Penélope Cruz.

Úrsula Corberó en el Festival de Cannes en 2018 FOTO: JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE GTRES

Años más tarde, la actriz ha estrenado su primera película en Hollywood y estamos deseando ver más looks de ella al otro lado del charco, ¿quién sabe si vuelve a cambiar el estilo de Úrsula Corberó y se convierte en la nueva Anne Hathaway? Hasta entonces, solo quedará soñar con llegar a los 32 años de la actriz, tan divinos como ella. ¡Feliz cumpleaños!