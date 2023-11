Hemos vuelto a Zara para comprarnos el cárdigan de punto que tiene Vicky Martín Berrocal y que podemos compartir con nuestros novios

Vicky Martín Berrocal se ha escapado de viaje express con su hija, Alba Díaz, pero no sin antes darnos una lección de moda que nosotras vamos a aplicar enseguida. Como buena diseñadora y experta en moda, está al corriente de lo que está de moda en cada momento y sabe que el estilo masculino está en el top de las tendencias más llevadas, de la misma manera que el auge por los cárdigans de punto con botones. Se trata de una prenda que ya la hemos visto en los outfits diarios de las celebrities como Tamara Falcó, Sara Carbonero o Amelia Bono. Pues bien, ahora ha sido el turno de Vicky Martín Berrocal y ha sabido elegir bien su look de trip road con una chaqueta de punto decorada con rombos en marrón y negro de Zara combinada con camiseta sencilla blanca y vaqueros oscuros. Y estamos muy convencidos de que antes de coger el coche se ha pasado por la marca española para comprar exclusivamente esta prenda tan calentita y suave. Y no nos extrañaría que pronto viéramos a Alba Díaz con ella, ya que madre e hija comparten armarios para fusionar sus buenos y ejemplares estilismos.

Las chicas más modernas no se van a pensar dos veces el comprarse este cárdigan de punto en Zara para compartirlo con su pareja, hermano o mejor amigo. Pues es una prenda con influencias del estilo masculino que también se la podríamos coger prestada a nuestro padre. Las buenas amantes de la moda no van a tardar en agotar esta pieza después de haberla añadido a su lista de regalos de Navidad. No obstante, Vicky Martín Berrocal se ha hecho con este cárdigan en el mejor momento de la temporada y las personas más frioleras se lo van a agradecer. Indiscutiblemente, la diseñadora ha vuelto a revolucionar las redes sociales y se ha proclamado como la mejor consejera de moda para que todos sus seguidores se inspiren en sus próximos estilismos de este fin de semana.

Vicky Martín Berrocal con un cárdigan de punto. @vickymartinberrocal

Cárdigan de punto, de Zara (50 euros)

Cárdigan de punto. Zara

Estaremos atentas de los siguientes Instagram Stories y publicaciones de Vicky Martín Berrocal para cotillear todos sus looks y aprender cómo sacar partido a nuestro fondo de armario con prendas como este cárdigan de punto de Zara (que está a punto de agotarse).