Vicky Martín Berrocal se apunta a la tendencia que amas o odias pero con la que irás muy calentita

Como me decía siempre mi abuela, ande yo caliente, y ríase la gente. Y eso es lo que ha debido Vicky Martín Berrocal apuntándose a la tendencia que amas o odias. Sí, estamos hablando de la balaclava, que volvió a nuestras vidas hace un par de temporadas y ya no quiere salir del armario de las mujeres que más saben de moda. Aunque por lo que hemos leído en los comentarios de la fotografía en Instagram, ahora ha sido Vicky la que le ha robado este look del armario a su hija, Alba Díaz. Una prenda de abrigo que toma precisamente su nombre de la Batalla de Balaclava, en 1854. Durante este suceso histórico, las tropas británicas comenzaron a llevar pasamontañas hechos a mano para protegerse del frío. A pesar de haber surgido en ese año, no se conocieron como balaclavas o pasamontañas hasta 1881.

A día de hoy, el pasamontañas no es un accesorio recurrente, al menos en la edad adulta, pero que tal y como auguraron las pasarelas de firmas como Miu Miu, Coperni o Max Mara hace un par de temporada y ahora ya se han quedado en el armario de las mujeres que más saben de moda como Vicky Martín Berrocal. Debido a su originalidad, este accesorio se convierte en el centro del look incluso sin pretenderlo, por lo que al lucirlo es mejor hacerlo como lo ha hecho la diseñadora con una sudadera gris a tono y blazer de efecto piel negra, para darle todo el protagonismo a este accesorio que nuestras madres nos ponían de pequeñas para no resfriarnos.

Con los tres grados que tenemos hoy en Madrid, el estilismo de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitamos para no morir congeladas, y con estilo, con estos tres grados de temperatura.