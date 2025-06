La invitada más original de la boda del fin de semana en Menorca: María García de Jaime se corona con este look con pantalones bombachos

La isla de Menorca fue testigo de uno de los enlaces más románticos de la temporada: la boda de la actriz Belén Écija, hija de Belén Rueda, y Jaime Sánchez Fernández-Villaverde. Un evento idílico con vistas al Mediterráneo que reunió a rostros conocidos y looks que no dejaron indiferente. Entre todos ellos, el de María García de Jaime destacó por su personalidad, elegancia y atrevimiento. Un look de invitada perfecta para una boda como esta es la isla.

Sí, Belén Écija se ha convertido en la bridal más esperada de este fin de semana. Y al fin este sábado hemos descubierto cómo es su vestido de novia confeccionado por una de las firmas españolas favoritas de su madre, Belén Rueda. Clásico, pero con un punto bohemio que define a la perfección su esencia. Pero no solo ella, también su madre, Belén Rueda con un vestido amarillo mantequilla tan tendencia, y un tocado de lo más original.

El look de invitada de boda más original

La influencer, fiel a su estilo depurado con toques diferenciales, apostó por un diseño de la firma española Vagary Kalon, consolidándose una vez más como una de las invitadas mejor vestidas. Su estilismo fue una auténtica declaración de intenciones: un conjunto compuesto por pantalones bombacho de broderie en tono crudo, combinados con un top marrón de escote caído y manga abullonada, que aportaba volumen y un punto teatral al outfit. Como detalle estrella, una fajín y cola en tejido naranja con estampado étnico, que remataba el look con una explosión de color y guiño artesanal.

Un mix que reunía referencias mediterráneas, aires orientales y una clara voluntad de salirse del clásico vestido de invitada. María complementó su look con sandalias de tacón fino, maxipendientes y un beauty look muy natural, dejando todo el protagonismo al estilismo.

Sin duda, un look pensado para una ocasión especial y con el sello personal de quien sabe arriesgar con acierto. Con propuestas así, María G. de Jaime se consolida como una de las grandes referentes de estilo en el universo nupcial.