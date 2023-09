Isabel Díaz Ayuso se olvida de la blazer para llevar su chaleco sastre favorito con falda midi

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer y ya hemos perdido la cuenta de las veces que se ha convertido en la mejor vestida en todos los eventos durante las últimas semanas. Porque en campaña, también es muy importante el mensaje que mandas a través del look. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo de ello. Porque la ropa habla, es lenguaje y cada día los políticos españoles lo tienen más claro. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso havuelto a marcar estilo con su prenda favorita, en chaleco sastre, pero esta vez sin blazer y con falda midi en lugar de pantalones. Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a pasar el juego de la modacon este 'total look' en negro perfecto para ir a la oficina en septiembre. Empezó el año deslumbrando en los Premios Platino con un vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal, una de sus firmas favoritas, o el traje de la firma que aman las madrileñas, ahora se ha coronado con este look de 'working girl' que es perfecto para estas semanas.

Cómo llevar el chaleco sastre esta primavera, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2023. Y Ayuso lo sabe y ella lo ha combinado con una falda midi muy en tendencia este otoño.

Ayuso recibe a piragüistas madrileños que han participado en el Campeonato del Mundo de Maratón y en la Copa del Mundo Sprint Marta Fernández Jara EUROPAPRESS

Un estilismo perfecto para ir al trabajo, que Ayuso ha lucido para recibir a una delegación de piragüistas madrileños que han participado recientemente en el Campeonato del Mundo de Maratón y en la Copa del Mundo Sprint.