La Ayuso más tendencia nos vuelve a sorprender dando la bienvenida al otoño con la falda midi plisada de piel que necesitamos

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dejar claro que las prendas de piel, 'efecto piel' o cuero, vuelven a ser tendencia este otoño 2023, ahora que ya ha empezado. Si hace unos días se adelantaba al otoño con la falda de piel burdeos, ahora lo ha hecho con esta negra plisada que no puede faltar en el armario de las mujeres que mejor visten. Y es que si las prendas de piel son tendencia, este estilismo de Isabel Díaz Ayuso, lo tiene todo para triunfar. Ha sido verlo, y enamorarnos. Pero la falda de cuero no es ni mucho menos una prenda que se haya puesto de moda recientemente, ya que Yves Saint Laurent revolucionó la alta costura con esta persuasiva y a la vez radical piel, hasta el punto de que ahora la encontramos continuamente en las colecciones de Alta Costura. Y Ayuso nos ha dejado claro como llevarla en los próximos meses a la oficina con este estilismo ideal. Quien dice a la oficina, dice a cualquier evento que tengamos. Aunque eso sí, Isabel Díaz Ayuso la ha combinado con una blusa de tirantes que nosotras cambiaríamos por un jersey, cárdigan o una chaqueta de tweed para no morirnos de frío.

Uno de los modelos más populares de la temporada, por su versatilidad y practicidad, la falda longuette de cuero negro se adapta prácticamente a cualquier ocasión, así como a cualquier estilo. Aunque en este caso, Isabel Díaz Ayuso ha optado por lucirlas en negro, aunque si te quieres arriesgar y que sea aún más tendencia, hazte con una falda como la suya pero para un look en rojo. Eso sí, el corte midi y plisado, nunca falla.

Ayuso presenta la Estrategia Turística 2023-2026 del Gobierno regional Alberto Ortega EUROPAPRESS

Un estilismo con el que Isabel Díaz Ayuso nos ha dejado claro que sigue las tendencias de moda, y que este otoño necesitamos una falda de piel en nuestro armario.