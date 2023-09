Sánchez se reserva la réplica a Feijóo en la investidura

El «tiempo de Feijóo» ha terminado. «Por fin acaba el mes agónico», aseguran fuentes socialistas, que han acusado durante todas estas semanas al líder del PP de «hacer perder al tiempo a los españoles». «No se sube el telón, se baja», sentencian, con dureza, las citadas fuentes. En Ferraz y en la Moncloa se mantienen a la expectativa ante el debate que se va a desarrollar hoy en el Congreso. La estrategia se irá modulando en función del discurso que hile Alberto Núñez Feijóo. Todo está previsto, aunque se quiera dejar cierto margen para la «sorpresa». Más bien la intención es no adelantar los movimientos al adversario.

Tanto es así, que fuentes oficiales evitan avanzar incluso quién defenderá la posición del PSOE en la réplica al candidato del PP. A los socialistas les corresponde el primer turno de intervenciones, por lo que se espera que abran la ronda de la tarde. Lo esperable sería también que quien lo hiciera fuera el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero desde su entorno evitan clarificar este punto. Algo que resulta significativo y que escapa a todo precedente, ya que tanto en la investidura fallida de 2016 como en la de 2019, quienes dieron la réplica a Sánchez fueron Mariano Rajoy y Pablo Casado. «Mañana –por hoy– se sabrá», se limitan a señalar fuentes socialistas, dejando la puerta abierta a que sea el portavoz del PSOE, Patxi López, quien tome la palabra en el turno reglado.

Las fuentes consultadas condicionan sus movimientos al contenido del discurso de Feijóo. «Tenemos muchas ganas de escucharlo», dicen. Y en función del mismo, «si se centra en explicar su proyecto de país o lo hace en otros asuntos, criticando al Gobierno, tomaremos una decisión». No obstante, en toda esta escenificación hay una salvaguarda. El Ejecutivo puede intervenir en cualquier momento del debate, tiene atribuida esa facultad en virtud del artículo 70.5 del Reglamento del Congreso, por lo que el hecho de que intervenga Patxi López en un primer momento no anticipa que Sánchez no pudiera hacerlo en un momento posterior para dar la réplica a Feijóo. «Nunca se renuncia a un turno», aseguran en Moncloa.

Esta apreciación va en la línea de la estrategia que se ha mantenido por parte de Moncloa hasta ahora. El presidente en funciones no ha perdido ninguna de las oportunidades que se le han brindado para confrontar con Alberto Núñez Feijóo. Ni durante su etapa como senador, donde se multiplicaron los debates monográficos y las sesiones de control, ni durante la campaña electoral, donde Sánchez llegó a plantear al líder del PP someterse hasta a seis debates «cara a cara». Finalmente, solo se produjo uno del que el candidato socialista salió malparado. El de hoy será el primer rifirrafe en el Congreso de los Diputados, después de que Feijóo haya desembarcado en la Cámara baja tras el 23J.

Y precisamente al resultado de estas elecciones se hará referencia en la intervención de los socialistas. Está previsto que el discurso del PSOE pivote sobre varios puntos. El primero, una crítica a la «pérdida de tiempo» de Feijóo, exhibiendo su debilidad e incapacidad para sumar un solo voto más desde que compareciera ante el Rey en la ronda de contactos de agosto. En segundo término, en el Gobierno recuerdan que el PP «no tiene una mayoría para gobernar este país» porque esa mayoría social «lanzó el mensaje de que no quiere una alianza del PP con Vox». En Moncloa ceden todo el protagonismo a Feijóo, conscientes de que el de la investidura fallida será un nuevo elemento de desgaste para el líder del PP, hasta que Sánchez tome la iniciativa.