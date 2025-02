Las mujeres +50 van a querer copiarle a Mariló Montero este mono de pana blanco para San Valentín

Se acerca San Valentín y nosotras nos hemos enamorado de este mono blanco de pana de Mariló Montero. Por algo Mariló Montero es una de las mujeres más elegantes de España, da igual que sea en un photocall, en el trabajo, o en un evento de moda en Madrid, porque ella siempre sabe derrochar estilo. Y lo ha vuelto a demostrar este lunes para empezar la semana con un look perfecto de febrero de de la plataforma de alquiler Es Fascinante.

En un momento en el que las tendencias sentencian que el color blanco ha salido de su casilla nupcial, para instalarse como una opción válida para llevar en eventos, así como también en días de frío, la elección de la periodista no parece casual. Además, escogiendo este elegante y llamativo tejido, se aseguró de convertirse en una de las protagonistas de este look de Mariló Montero en pana blanca. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su estilismo con los pantalones de pana que amaban nuestros abuelos. Tu abuela se va a poner muy contenta. Y es que no hay tejido que nos recuerde más a nuestros abuelos, que la pana. Saint Laurent, Acne o Longchamp dicen sí a una tendencia que ya ha conquistado a María Pombo o Sara Carbonero y promete verse en todos los escaparates y en las tiendas esta temporada. Este invierno 2025 destaca el traje de pana, o los pantalones de pana, un material ideal para los meses de frío que nos vienen por delante. Cómodo, calentito y en tendencia.

Mariló Montero. Instagram

Mono Coconut por Es Fascinante (rebajado a 180 euros)

Mono pana blanco. Es Fascinante

Los colores claros, en especial el blanco, tienen una gran habilidad para iluminar el rostro, suavizar los rasgos y dar una apariencia más fresca. En contraste con tonos oscuros que, en ocasiones, pueden aportar cierta negatividad a nuestra imagen, un abrigo blanco se convierte en el aliado perfecto para combatir los días grises de invierno a la par que proyectamos energía y vitalidad.