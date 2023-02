Los jeans de Mango de Paula Echevarría son el eterno uniforme de invierno y más con este abrigo de pelo de Primark

Paula Echevarría es la reina de los jeans este invierno. Ya no tenemos ninguna duda, porque no hay día que no nos sorprenda con un nuevo modelo de vaqueros que nos hace necesitar en nuestro armario. Da igual que sean de Zara, de Mango o Primark, lo que tiene claro la actriz asturiana es que los jeans pitillo han vuelto a reinar este invierno 2023. Los jeans pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría, Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este invierno 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Y Paula Echevarría lo ha vuelto a demostrar por las calles de Madrid después de que el fin de semana los combinara con Converse para el 'efecto pierna infinita'. Y para esta segunda semana de febrero con la llegada de la lengua polar ha vuelto a apostar por los jeans pitillo en este caso de Mango, pero los ha querido combinar con el abrigo de pelo más calentito de Primark, en un look de esos con los que no vamos a pasar ni una pizca de frío. Porque Paula Echevarría nos ha vuelto a dejar claro que ir abrigada no está reñido con ser glamurosa.

Pero la actriz asturiana ha vuelto a su zona de confort y nos ha dejado un estilismo casual perfecto para los días menos fríos de febrero. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y la Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar por las calles de Madrid con un look de lo más glamuroso con este abrigo de pelo blanco.

Unosque ha combinado con un jersey básico de cuello redondo en azul marino,y collar dorado. Glamurosa y calentita,