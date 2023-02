Paula Echevarría estalla contra los abusadores sexuales: “Me alegró tanto que haya un freno al baboso de turno”

Paula Echevarría se ha mostrado muy tajante después de ser preguntada por lo sucedido en la fiesta de los Feroz. La actriz ha desvelado sentirse “muy reflejada” con el testimonio del cómico Bob Pop tras la denuncia de la actriz Jedet en la fiesta posterior de los premios después de haber sufrido presuntamente abuso sexual por el productor Javier Pérez Santana.

“Me alegró tanto que haya un freno al baboso de turno… Mil veces en mi vida he querido ir al baño en una discoteca y lo he evitado por lo que significaba cruzar la marabunta, así que olé, si le van a poner freno ya a los babosos de turno, olé. Muchas veces evitas enfrentarte o te callas para evitar que, si estás con tu pareja, que se líe una gordísima. Hemos tenido que tragar mucho en este sentido, estar sometidas a la situación y no, ya no más” decía tajantemente a la prensa tras lo sucedido en los Feroz.

Paula Echevarría FOTO: Jesus Briones GTRES

La actriz también ha tenido tiempo para hablar sobre su maternidad. Paula Echevarría está atravesando uno de sus momentos sentimentales más dulces junto a su pareja Miguel Torres. “La niña me pilló con 30 años y el niño con 43, son dos maternidades aunque se es la misma persona, y es verdad que las estoy viviendo de maneras diferentes. Cada una tiene su encanto, cada una tiene su parte buena y mala… no vamos a ir de súper madres. Que los hijos también tienen tela… pero estoy disfrutando con él y me lo voy a comer con patatas” confesaba, emocionada.

Para terminar, se ha pronunciado sobre la inesperada marcha de Dani Martínez de ‘Got Talent’, programa en el que ella también trabaja de jurado. Paula Echevarría ha confesado que lo va a echar mucho de menos y que para ella, el cómico era “un apoyo muy grande y hacíamos muy buena piña”. La influencer está muy contenta con su trabajo en el talent show y ha hecho muy buenas migas con Edurne y Risto Mejide, de quien ha destacado que tiene un “corazón enorme”.