Georgina Rodríguez viaja a Laponia a conocer a Papá Noel con los trajes de nieve más fashion

Georgina Rodríguez está siendo una de las celebridades más suertudas, puesto que ha viajado hasta Laponia para conocer a Papá Noel. Uno de los temas de conversación más comunes durante el día de hoy, están siendo tanto las ideas de estilismos para vestir esta Nochebuena como los looks de las celebridades horas previas de la cena mágica de hoy. No obstante, estos días navideños de disfrute de la celebridad no están siendo para menos. Ayer nos quedamos boquiabiertos con el posado de Georgina Rodríguez con un look de John Galliano para Dior de los años 90, una vestimenta que estamos seguras de que marcará un antes y un después en su estilo. Pues bien, esta mañana de 24 de diciembre ha conseguido que todos sus seguidores estemos pendientes de sus redes sociales para ser partícipes de su viaje a Laponia, donde toda la familia ha podido conocer el lugar donde está Papá Noel. Y no solamente se han desplazado para ello, sino que han aprovechado la oportunidad para esquiar en uno de los paisajes más increíbles y de ensueño del mundo. Eso sí, sin olvidarse del buen estilo.

Georgina Rodríguez ha metido en su maleta a Laponia los esenciales más fashion para sobrevivir a las bajas temperaturas, así como para esquiar. A través de una serie de fotografías compartidas en su Instagram, hemos descubierto todos sus trajes de nieve combinados con los accesorios más en tendencia que respiran lujo. Por un lado, la mujer de Cristiano Ronaldo ha presumido de un mono largo en negro de efecto tipazo con detalles de efecto pelo tanto en los puños de las mangas como en la capucha. Lo ha combinado con una cinta de efecto pelo de una de sus marcas estadounidenses favoritas (Alo Yoga), manoplas a tono y pendientes de aro con cristales.

Georgina Rodríguez en Laponia. @georginagio

Por otro lado, en otra imagen hemos podido observar aGeorgina Rodríguez con un posado delante de una casa sacada de las mismísimas películas navideñas con otro look de escándalo. Esta vez, se ha pasado a la tonalidad más limpia, como es el blanco, con un traje de nieve acolchado y cinturón que favorece la silueta, combinado también con cinta de efecto pelo del mismo color, botas de nieve neutras y sin olvidarse del toque glamuroso con el bolso Chanel.

Georgina Rodríguez en Laponia. @georginagio.

Georgina Rodríguezse ha ido a Laponia a conocer a Papá Noel con todos los trajes de nieve más fashion. No cabe duda de que la celebridad nos ha mostrado todos estos modelos en el momento ideal para hacer una escapada para esquiar.