Jennifer Lopez se transforma en toda una ninfa de lo más sexy para el desfile de Elie Saab

Jennifer Lopez no quiere pasar desapercibida en esta Semana de la Alta Costura en París y sigue arrasando con sus looks. Si primero deslumbró con su estilismo de lo más llamativo en el desfile de la firma Schiparelli para Primavera/Verano 2024 que fiel a este espíritu innovador de la casa, apostó por un look de la misma que captó la atención de todos los presentes y que incorporaba unas originales surrealistas gafas con montura dorada que recreaban unos ojos y sus cejas, además de su corte de pelo más radical, ahora Jennifer Lopez se ha transformado en una ninfa del bosque de lo más sexy para el desfile de Elie Saab en la penúltima jornada de los desfiles de Alta Costura en la ciudad de la moda y del amor.

Un desfile de Elie Saab marcado por sus vestidos joya y el lujo máximo que siempre acompaña al diseñador libanés y que solo nos puede evocara a las alfombras rojas. Desde espaldas al descubierto, escotes de vértigo o capas como la que ha lucido Jennifer López. Vestido con cola, minilazos en la cintura, flores 3D, strass y piedras brillantes, todo con un toque que mezclaba a las diosas griegas con las ninfas del bosque, como en el caso de la cantante que ha lucido un vestido verde con escote de vértigo, joyas a la cintura y una capa con flores 3D bordadas en tonos pasteles y con sandalias plateadas que elevaban aún más sus diseños.

Jennifer Lopez en el desfile de Elie Saab. Gtres

Pero no solo de Jennifer Lopez ha vivido el desfile de Elie Saab, también hemos visto a Hiba Abouk, María Carolina, Chiara de Borbón-Dos Sicilias o Heart Evangelista. Lo que está claro es que nadie se quería perder en París este desfile de ensueño de Alta Costura del diseñador libanés que nunca defrauda, siempre más es más.