Jennifer Lopez tiene claro que no hay invierno 2024 sin el abrigo de pelo que nuestras madres ya tenían en el armario

Está claro que Jennifer Lopez no quiere pasar desapercibida en esta Semana de la Alta Costura en París, si por la mañana no quiso perderse las novedades de la psicodélica firma Schiparelli para Primavera/Verano 2024. Fiel a este espíritu innovador de la casa, apostó por un look de la misma que captó la atención de todos los presentes y que incorporaba unas originales surrealistas gafas con montura dorada que recreaban unos ojos y sus cejas, además de su corte de pelo más radical, por la noche Jennifer Lopez se ha sumado a la tendencia de los abrigos de pelo para sobrellevar las bajas temperaturas de estos días en París. Una prenda de abrigo de esas que todas asociamos al fondo de armario de nuestras abuelas, pero que ahora ha vuelto con más fuerza para colarse en el armario de la temporada hasta de las chicas de 20 años.

El abrigo de pelo es la opción perfecta para acompañar estilismos festivos, pero también se adapta a un día en la oficina. Si bien firmas como Shrimps o Saks Potts llevan varias temporadas firmando estos abrigos en multitud de versiones (con estampado de cuadros en el caso de la primera o en colores brillantes, en el de la segunda), este invierno han vuelto con más fuerza y Jennifer Lopez lo deja claro en París. Un abrigo de pelo cortito que JLo ha combinado con un 'total look' blanco, dejando claro que también es un color para el invierno. Además, del 'Anatomy bag', el bolso de Schiaparelli que homenajea a Dalí y Cocteau.

Jennifer Lopez en Paris. @tomasherold

Un abrigo de pelo que ha combinado con jeans blancos anchos, camiseta blanca y como complementos, grandes joyas y unas gafas que directamente podrían salir de algún videoclip suyo en los 2000.