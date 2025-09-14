Karol G hace historia en el Vaticano con un espectacular vestido de Alta Costura con pedrería

Karol G acaba de hacer historia en el Vaticano. Este escenario emblemático ha estado en el foco de toda la sociedad desde el 8 de mayo, donde se proclamó el nuevo papa de la Iglesia Católica conocido como León XIV. Hablamos de un acontecimiento que se retransmitió a nivel internacional, así como al que acudieron alrededor de 200.000 personas a la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ahora, ha vuelto a ser el epicentro con la celebración del Grace for the world, donde la artista colombiana ha cautivado a todos por su talento en la música y, también, en la moda.

Un evento que cierra el Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, marcado por una de las celebraciones centrales del Año Jubilar 2025. Durante este, además de compartir escenario con artistas del calibre como Pharrell Williams, Andrea Bocelli o John Legend, deleitó a todos transformando sus temas de reggaeton al extremo más sofisticado con reinterpretaciones de Si antes te hubiera conocido o Provenza. Ahora bien, no solamente ha conseguido dejar boquiabierto al público por su voz, que le ha posicionado como una de las cantantes del momento, sino que también por un vestido elegantísimo repleto de pedrería de Alta Costura de Robert Wun.

El vestido de Karol G en su concierto en el Vaticano

Reconocemos el estilo de Karol G por ser rompedor, cañero y llamativo, como bien ha demostrado en cada uno de sus conciertos, así como en todas las alfombras rojas. Ahora ha dejado de lado las transparencias, los detalles de plumas o flecos o su cabello de colores para deslumbrar con un vestido sofisticado, impoluto y distinto a los que suele llevar. Y es que ha brillado con un diseño ajustado en negro decorado con pedrería que cuenta con una serie de detalles que le han llevado a ser el foco de la noche. De escote asimétrico, hombreras rectas marcadas, mangas largas acampanadas y una sutil cola. Asimismo, ha estado acompañado de una chaqueta torera a tono y con cuello ligeramente subido.

Karol G en un concierto en el Vaticano. Gtres

Así lo ha combinado para deslumbrar

Para dar un mayor protagonismo al vestido, Karol G ha confiado en joyería discreta como un anillo, así como de unos pendientes largos que no desentonaban. En cuanto a términos de belleza, ha acentuado el aire sofisticado con un recogido alto al estilo desenfadado con ondas y mechones sueltos que dejaban lucir el diseño, a la misma vez que los complementos. También, un look de maquillaje de acabado glowly con sombra de ojos plateadas que daban luz a su mirada, pómulos marcados y labios rosados.

Karol G en un concierto en el Vaticano. Gtres

El concierto de Karol G en el Vaticano ha marcado historia, donde ha defendido sus canciones junto con un look de invitada de lo más elegante. Una nueva faceta que hemos descubierto que ha dado una lección de estilo a todas las editoras de moda.