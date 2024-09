De Taylor Swift a Karol G, las mejor vestidas de la alfombra roja más deslumbrante de los VMAs 2024

Noche de alfombra roja espectacular y mucha música en la entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2024, que se han celebrado en el UBS Arena de Long Island (Nueva York) con una alfombra roja en la que han destacado estrellas como Taylor Swift, Karol G o Sabrina Carpenter. La artista estaounidense ha arrasado, llevándose hasta siete premios, incluido el más importante: el de mejor videoclip (recordemos que estos son unos galardones que premian los vídeos). La artista se lo ha llevado por su colaboración con Post Malone: Fortnight. Una Karol G que además ha sacado a bailar a Taylor, en un vídeo que ya es viral en redes sociales.

Pero sin duda nos quedamos con el look de Sabrina Carpenter homenajeado a Madonna. Ninguna de las grandes estrellas ha querido faltar a la noche de los VMAs 2024 y lo han hecho como solo ellas saben, deslumbrando. Repasa con nosotras a los invitados e invitadas más espectaculares de los MTV Video Music Awards 2024 que han pasado por esta poco discreta alfombra roja. ¿Aún no has visto los looks? Aquí te dejamos un repaso de los más destacados de la noche.

Los mejores looks la alfombra roja de los VMAs 2024

Karol G posó en la alfombra roja con un vestido que era puro fuego, un diseño vintage de 1993 de Véronique Leroy.

Taylor Swift con look de tartán amarillo y negro de Christian Dior con shorts negros y maxi botas.

Sabrina Carpenter con vestido de lentejuelas con escote palabra de honor y su melena muy años 90.

Anitta con un look de inspiración 'bridal' muy sexy.

Addison Rae con look homenaje a los Ángeles de Victoria's Secret.

¿Cuál ha sido tu favorito? Sin dudas, las estrellas de la música no han pasado desapercibidas.