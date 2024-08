Hiba Abouk nos descubre los zapatos de tacón que más estilizan las piernas

Hiba Aboukha encontrado los zapatos de tacón que más estilizan las piernas. Este viernes, la actriz ha recogido el Castillete de Oro, el máximo reconocimiento del Festival del Cante de las Minas, con nostalgia y emoción por su apoyo al flamenco y su pasión por este arte. No es la primera vez que asiste a La Unión, pues en 2004 ya lo hizo para ver a Paco de Lucía, uno de sus cantaores favoritos junto con Camarón o La Niña de los Peines. A lo largo del acontecimiento, nos ha explicado su amor por el flamenco, así como nos ha transmitido su sueño por retomarlo, ya que la actriz estuvo en la escuela madrileña Amor de Dios aprendiendo a bailar flamenco durante un tiempo. Tenemos claro que la artista tiene arte para varias disciplinas, pero también para cazar a tiempo las tendencias en todos sus escenarios. Como su inesperado cambio de look radical con el cabello en rosa, una de las tendencias capilares que se pusieron de moda hace varios años y que están volviendo. O, también, su afán por el regreso a la década de los 2000 con la falda denim de Balmain que consiguió por 700€. Ahora bien, esta vez tampoco ha dejado atrás el estilo ni tampoco su buen gusto. Para recibir el Castillete de Oro, ha optado por un mini vestido verde con escote muy pronunciado, mangas francesas y fruncidos en todo el patrón con el que podemos ir a una cena romántica o dar un paseo por el paseo marítimo. Ahora bien, pongamos el foco en los zapatos de tacónque más estilizan las piernas, porque serán los que próximamente veremos en los looksde invitadas en las bodas, bautizos y comuniones.

Las tendencias en calzados están dando de qué hablar durante estos meses. Si las alpargatas son un clásico que nunca pasarán de moda o las bailarinas se han posicionado en el top 3 de 'calzados más llevados', los zapatos de tacón están siendo los claros protagonistas en todos los eventos. Hiba Abouk ha escogido unos zapatos de tacón blancos acabados en punta, tacón conformado por esferas y detalle de las largas tiras con las que podemos decorar nuestro tobillo. Son un modelo de lo más cómodo, ya que no tienen un tacón descabellado, así como no se moverán ni saldrán gracias a dichas tiras. Exactamente, todo lo que necesita una buena invitada a una BBC para bailar, caminar y saltar.

Hiba Abouk. Gtres

Los zapatos de tacón de Hiba Abouk para recoger el Castillete de Oro son el modelo perfecto que necesitan las invitadas para sus próximas BBC.