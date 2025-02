De Maribel Verdú a Leonor Watling: los estilismos fashionistas de las presentadoras de los Goya 2025 en Granada

Este 8 de febrero, Granada está de celebración. La alfombra roja de los Premios Goya 2025 arranca en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad andaluza con la asistencia tanto de los nominados como de los invitados con estilismos en tendencia. A partir de las 22.00 horas seremos testigos de todos los galardones que otorgará la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a los profesionales del sector. No obstante, antes de este momento, nosotras nos hemos trasladado a la red carpet del evento cinematográfico con el fin de comentar los looks de las celebridades, influencers y políticos en la 39 edición de los Premios Goya. Eso sí, no sin antes poner nuestra mirada en las presentadoras, Maribel Verdú y Leonor Watling.

Tras ser Ana Belén y Los Javis los conductores de la edición pasada, por primera vez en la historia de los Premios Goya dos mujeres empoderadas serán las encargadas de guiar la gala. Dos amigas tanto dentro como fuera del set compartirán escenario con el objetivo de entretener al público español de inicio a fin, así como de poner en valor el talento de nuestro país. Nunca han trabajado juntas, pero sí que comparten varios triunfos que destacan tanto sus trayectorias profesionales como sus trabajos interpretativos. Entre varios reconocimientos, Maribel Verdú cuenta con dos Goyas en su carrera, mientras que Leonor Watling ha estado nominada dos veces en la categoría 'Mejor interpretación femenina protagonista'. Momentos exitosos que ambas actrices han vivido a lo largo de sus años dedicados al cine, teatro o televisión de la misma manera que acaban de triunfar con sus looks fashionistas en los Goya 2025.

Maribel Verdú con vestido recto, cuello subido y apliques metálicos de Alberta Ferretti junto con joyas Damiani

Maribel Verdú en los Premios Goya 2025. Gtres

Maribel Verdú ha llegado a la alfombra roja de los Premios Goya 2025 con un precioso diseño de la firma italiana Alberta Ferretti que ha combinado con joyas Damiani. Se trata de un vestido de corte recto sin mangas, cuello subido y decorado con apliques metálicos que hace único al diseño. Una apuesta e lo más fashionista con la que ha dejado indiferente a todos los espectadores. A lo largo de la gala tendrá tres cambios de vestuario con diseños de Alberta Ferreti, Marchesa y Yolancris.

Leonor Watling con vestido con cola elegantísimo en rojo de Redondo Brand

Leonor Watling en los Premios Goya 2025. Gtres

En cambio, Leonor Watling ha apostado por la moda española a través de un diseño de Redondo Brand. Uno de los directores creativos más talentosos de nuestro país que también estuvo presnte en la edición pasada de la mano de Ana Belén o Aitana Sánchez-Gijón. Hablamos de un vestido en rojo de corte recto, también, sin mangas, cuello redondo, fruncidos sutiles en la zona del cuerpo y cola de lo más elegante. Asimismo, también tendrá tres cambios de vestuario con estilismos de Acromatyx, Teresa Helbig y Palomo Spain, así como lucirá zapatos de Jimmy Choo y Aquazzura y joyas de Cartier, Andres Gallardo y Suma Cruz.

No cabe duda de que los Premios Goya 2025 están siendo protagonizados por las mujeres empoderadas 50+, como Maribel Verdú, Leonor Watling o Aitana Sánchez-Gijón galardonada al Goya de Honor.